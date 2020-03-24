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مع ارتفاع وفيات كورونا.. ترامب يستعين بالحرس الوطني جزئيا

مع ارتفاع وفيات كورونا.. ترامب يستعين بالحرس الوطني جزئيا
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المناطق - وكالات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حالة الطوارئ الطبية في الولايات المتضررة من فيروس كورونا،، مشيرا إلى ان السلطات الفدرالية ستستعين بالحرس الوطني لمواجهة الفيروس خاصة في ولايات واشنطن ونيويورك وكاليفورنيا.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض انه أمر” وكالة إدارة الطوارئ الأميركية بإنشاء مستشفيات فدرالية مخصصة لحالات الطوارئ بسعة ألف سرير في ولاية نيويورك وألفَي سرير في كاليفورنيا وألف سرير في ولاية واشنطن.

وفي وقت سابق، استبعد ترامب فرض اجراءات عزل تام على أراضي كل البلاد في الوقت الراهن.

ومع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، أصبحت ولايتا لويزيانا وأوهايو أحدث ولايتين تعلنان حظرا موسعا للتجول للحد من انتشار الفيروس حيث يخضع واحد من بين كل ثلاثة أمريكيين تقريبا لأوامربالبقاء في المنزل.

وتنضم الولايتان إلى نيويورك وكاليفورنيا وإيلينوي وكونيتيكت ونيوجيرزي التي يقطنها جميعا نحو 100 مليون أمريكي في الوقت الذي وصلت فيه حالات الإصابة بالفيروس إلى 33 ألف حالة، فيما بلغت الوفيات 400 حالة على الأقل وفقا لبيانات رويترز.

وقال حاكم أوهايو مايك ديواين “كل دليل أستطيع أن أضع يدي عليه يشير إلى أننا في مرحلة حاسمة تماما في هذه الحرب، وما سنفعله الآن سيكون له تأثير كبير في العالم.. ما نفعله الآن سيحد من هذا المهاجم.. لذا فإن منظومتنا للرعاية الصحية سيكون أمامها الوقت لعلاج المصابين”.

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