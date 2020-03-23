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تعليم تبوك يواصل تنفيذ برامج التطوير المهني عن بعد

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بلدية حقل تكثيف الجولات الرقابية وأعمال التعقيم

بلدية حقل تكثيف الجولات الرقابية وأعمال التعقيم

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بلدية حقل تكثيف الجولات الرقابية وأعمال التعقيم

بلدية حقل تكثيف الجولات الرقابية وأعمال التعقيم
http://almnatiq.net/?p=845677
تبوك- علي العميري:

تواصل بلدية محافظة حقل تسخير كافة إمكاناتها لمواجهة خطر انتشار فايروس كورونا المستجد من خلال قيامها بعددٍ من الإجراءات الإحترازية داخل المحافظة والمراكز التابعة حيث زادت من جولاتها الرقابية على المحلات التجارية والمطاعم والبوفيهات وكثّفت من أعمال النظافة وعملت على رش وتعقيم عدد من الأماكن العامة كمسلخ البلدية والحدائق العامة كما قامت البلدية بإغلاق أماكن التجمعات العامة كالملاعب والساحات والحدائق كما ألزمت أصحاب منشآت بيع الغاز بغسل جميع الأنابيب وتعقيمها بشكل مستمر قبل تسليمها للمستخدمين وتوفير كافة الاشتراطات الصحية وتابعت إلتزام مقاهي الشيشة والمعسل وصوالين الحلاقة الرجالية ومحلات التجميل النسائية بقرار الإغلاق كما تم منع المطاعم والبوفيهات من تقديم الوجبات داخلها والاكتفاء بالطلبات الخارجية كما تُشرف البلدية على الأسواق والمحطات لمراقبة التزامها باتخاذ التدابير الوقائية وإغلاق المصليات داخلها بالإضافة إلى ذلك فقد تم تجهيز ساحات مكشوفة بالمقابر للصلاة على الجنائز وأوضح رئيس بلدية محافظة حقل المهندس عبدالله بن سليم العمراني أن هذه الإجراءات تأتي تحت إشراف ومتابعة من أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق تنفيذًا لتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل الذي أوصى بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار هذا الوباء لضمان حماية وسلامة المجتمع .
ودعا المهندس العمراني الجميع إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره حفاظاً على سلامتهم والبعد عن التجمعات والحرص على نظافة اليدين سائلة الله السلامة لأهالي المنطقة والمقيمين فيها.

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