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أمير الجوف يستعرض عن بُعد مع مدير شرطة المنطقة الخطة الأمنية خلال منع التجول

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وزارة العدل تطلق دليلاً تفاعلياً لسهولة الوصول إلى 120 خدمة إلكترونية

وزارة العدل تطلق دليلاً تفاعلياً لسهولة الوصول إلى 120 خدمة إلكترونية
http://almnatiq.net/?p=845683
المناطق - واس

تواصل وزارة العدل خدمة المستفيدين عن بعد ودعم سهولة وصولهم إلى الخدمات العدلية، في ظل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. حيث أطلقت دليلها التفاعلي، الذي يحتوي على شرح مبسط ووصول مباشر وسريع لـ 120 خدمة إلكترونية، تشمل جميع القطاعات العدلية، (القضاء، التنفيذ، التوثيق) للتيسير على المستفيدين، وتوفير الوقت والجهد عليهم.
وأوضحت الوزارة، أنه يمكن الوصول إلى خدماتها الإلكترونية من خلال بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa وتطبيق وزارة العدل للأجهزة الذكية، وتطبيق الموثق لإتمام الإجراءات التوثيقية داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمية عبر موثقين معتمدين.
ومن القنوات العدلية التي تقدم خدماتها للمستفيدين باللغتين العربية والإنجليزية مركز التواصل الموحد 1950، من خلال الاتصال الهاتفي أو رسائل البريد الإلكتروني إلى جانب إتاحة التواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وبينت وزارة العدل، أن الرقم الموحد لخدمة المستفيدين من داخل المملكة هو 1950، ومن خارج المملكة عبر الرقم 920001950، ويمكن للمستفيدين تنفيذ بعض الخدمات ذاتياً عن طريق الرد الآلي، كما يتلقى المركز رسائل البريد الإلكتروني على [email protected]، إضافة إلى خدمة “المحادثة المباشرة” لمتصفحي البوابات الإلكترونية للوزارة.
ويمكن للمستفيدين تحميل دليل الخدمات العدلية والاستفادة منه عبر الرابط التالي https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Documents/MOJ-Eservices-Catalog.pdf .

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