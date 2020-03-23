مكذباً الرئيس روحاني .. طبيب إيراني: تلقينا أجهزة فحص كورونا من شركات أمريكية

المناطق - يوسف المطيري

كشف الطبيب الإيراني رئيس معهد باستور، “علي رضا بيلكري” أن “إيران تلقت العديد من أجهزة فحص كورونا من بعض الدول من بنها أمريكا وأن أكثر من 53 شركة تقنية أمريكية وغربية أبدت استعدادها تسلم تسليم إيران أجهزة لفحص مورونا يوميا”.

وأشار رضا بيلكري، أن هذه الأجهزة مكنت إيران من بإجراء 10 آلاف اختبار لفيروس كورونا يوميا.

ويأتي تصريح رضا بيلكري بتلقي أجهزة فحص كورونا، لينفي تصريح الرئيس حسن اليوم الاثنين الذي زعم فيه أن لاده لم تتلقى أي مساعدة أمريكية لمواجهة فيروس كورونا.

وكانت وسائل إعلام إيرانية معارضة كشفت في وقت سابق أن إيران تلقت أجهزة فحص فيروس كورونا، مؤكدة أن العقوبات الأمريكية لم تمنع طهران من استيراد أجهزة الفحص لمواجهة الفيروس.