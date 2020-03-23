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أمير الجوف يستعرض عن بُعد مع مدير شرطة المنطقة الخطة الأمنية خلال منع التجول

أمير الجوف يستعرض عن بُعد مع مدير شرطة المنطقة الخطة الأمنية خلال منع التجول

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أمير الجوف يستعرض عن بُعد مع مدير شرطة المنطقة الخطة الأمنية خلال منع التجول

أمير الجوف يستعرض عن بُعد مع مدير شرطة المنطقة الخطة الأمنية خلال منع التجول
http://almnatiq.net/?p=845695
المناطق - واس

ناقش صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، الخطط الأمنية بشأن تطبيق منع التجول الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ابتداءً من مساء اليوم الاثنين ولمدة 21 يوماً .
جاء ذلك خلال اجتماع سموه اليوم عن بُعد مع مدير شرطة منطقة الجوف اللواء محمد بن مبارك الوذيناني، حيث استعرض سموه الخطط الأمنية الخاصة بتنفيذ الأمر بجميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، وكيفية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
كما استعرض سموه مع اللواء الوذيناني آلية التعامل مع منسوبو القطاعات المستثناه من منع التجول وهي القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة .
وشدد سموه على تنفيذ الأمر الكريم، وحث المواطنين على البقاء في منازلهم خلال المدة القادمة خاصة فترة منع التجول،وعدم الخروج إلاّ في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع،إذ إن المحافظة على الصحة العامة باتت من أهم الواجبات على أبناء هذا الوطن ومن يقيم على أرضه.
شارك في الاجتماع عن بُعد وكيل الإمارة للشؤون الأمنية سعيد بن عبدالله القحطاني .

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