احدث الأخبار

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تحذر من الشائعات
أبرز المواد
 أوتيغاس : نظريات المؤامرة حول كورونا التي يروجها خامنئي خاطئة 100%
أبرز المواد
 أمير الجوف يستعرض عن بُعد مع مدير شرطة المنطقة الخطة الأمنية خلال منع التجول
منطقة الجوف
 مكذباً الرئيس روحاني .. طبيب إيراني: تلقينا أجهزة فحص كورونا من شركات أمريكية
أبرز المواد
 “هدف” يعكف على تجهيز قنوات إلكترونية مخصصة لتسهيل حصول منشآت القطاع الخاص على مبادرات الدعم الحكومي
أبرز المواد
 ” الضمان الصحي ” يطلق حملة تعريفية بخدماته عن بعد
أبرز المواد
 وزارة العدل تطلق دليلاً تفاعلياً لسهولة الوصول إلى 120 خدمة إلكترونية
أبرز المواد
 تعليم تبوك يواصل تنفيذ برامج التطوير المهني عن بعد
منطقة تبوك
 بلدية حقل تكثيف الجولات الرقابية وأعمال التعقيم
منطقة تبوك
 تجهيز قنوات إلكترونية لتسهيل حصول منشآت القطاع الخاص على مبادرات الدعم الحكومي
أبرز المواد
 أسعار النفط تنخفض بنسبة 2.89%
أبرز المواد
 راي داليو: اننتشار “كورونا” سيكلف الشركات العالمية 12 تريليون دولار
منوعات
الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تحذر من الشائعات

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تحذر من الشائعات

أبرز المواد
أوتيغاس : نظريات المؤامرة حول كورونا التي يروجها خامنئي خاطئة 100%

أوتيغاس : نظريات المؤامرة حول كورونا التي يروجها خامنئي خاطئة 100%

أبرز المواد
أمير الجوف يستعرض عن بُعد مع مدير شرطة المنطقة الخطة الأمنية خلال منع التجول

أمير الجوف يستعرض عن بُعد مع مدير شرطة المنطقة الخطة الأمنية خلال منع التجول

منطقة الجوف
مكذباً الرئيس روحاني .. طبيب إيراني: تلقينا أجهزة فحص كورونا من شركات أمريكية

مكذباً الرئيس روحاني .. طبيب إيراني: تلقينا أجهزة فحص كورونا من شركات أمريكية

أبرز المواد

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تحذر من الشائعات

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تحذر من الشائعات
http://almnatiq.net/?p=845701
المناطق - واس

تابعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ما نشره بعض من هواة الطقس عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن موجة برد خلال الأيام القادمة.
وتشير توقعات الهيئة إلى عدم صحة تلك المزاعم وأن درجات الحرارة ستكون – بمشيئة الله – حول معدلاتها السنوية الطبيعية، ويتوقع ارتفاع في درجات الحرارة خلال النهار على أغلب المناطق اعتبارا من الغد.
وتحذر الهيئة من نشر الشائعات التي يسعى مروجوها إلى التكسب الإعلامي من خلال تضليل المجتمع ، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المملكة والعالم ، وتتطلب تكاتف المجتمع ونشر الحقائق ومحاربة الشائعات ، داعية المواطنين إلى عدم تداولها وتحث وسائل الإعلام من استغلال منصاتها في نشر معلومات غير دقيقة ولاتستند إلى حقائق علمية.
وتواصل الهيئة على مدار الساعة تزويد الجهات وأفراد المجتمع بالمعلومات الأرصادية كافة من خلال جميع القنوات المتاحة.

روابط ذات صلة

أوتيغاس : نظريات المؤامرة حول كورونا التي يروجها خامنئي خاطئة 100%

أوتيغاس : نظريات المؤامرة حول كورونا التي يروجها خامنئي خاطئة 100%
مكذباً الرئيس روحاني .. طبيب إيراني: تلقينا أجهزة فحص كورونا من شركات أمريكية

مكذباً الرئيس روحاني .. طبيب إيراني: تلقينا أجهزة فحص كورونا من شركات أمريكية
“هدف” يعكف على تجهيز قنوات إلكترونية مخصصة لتسهيل حصول منشآت القطاع الخاص على مبادرات الدعم الحكومي

“هدف” يعكف على تجهيز قنوات إلكترونية مخصصة لتسهيل حصول منشآت القطاع الخاص على مبادرات الدعم الحكومي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*