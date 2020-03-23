الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تحذر من الشائعات

المناطق - واس

تابعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ما نشره بعض من هواة الطقس عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن موجة برد خلال الأيام القادمة.

وتشير توقعات الهيئة إلى عدم صحة تلك المزاعم وأن درجات الحرارة ستكون – بمشيئة الله – حول معدلاتها السنوية الطبيعية، ويتوقع ارتفاع في درجات الحرارة خلال النهار على أغلب المناطق اعتبارا من الغد.

وتحذر الهيئة من نشر الشائعات التي يسعى مروجوها إلى التكسب الإعلامي من خلال تضليل المجتمع ، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المملكة والعالم ، وتتطلب تكاتف المجتمع ونشر الحقائق ومحاربة الشائعات ، داعية المواطنين إلى عدم تداولها وتحث وسائل الإعلام من استغلال منصاتها في نشر معلومات غير دقيقة ولاتستند إلى حقائق علمية.

وتواصل الهيئة على مدار الساعة تزويد الجهات وأفراد المجتمع بالمعلومات الأرصادية كافة من خلال جميع القنوات المتاحة.