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منظمة الصحة العالمية : عمليات احتيال واسعة باسم منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية : عمليات احتيال واسعة باسم منظمة الصحة العالمية
http://almnatiq.net/?p=845704
المناطق - واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن انتشار عمليات احتيال لسرقة الأموال والمعلومات الحساسة على الإنترنت تحت اسم منظمة الصحة العالمية، مطالبة مستخدمي الشبكة العنكبوتية بتوخي الحذر واليقظة وحماية أنفسهم وإبلاغ المنظمة بهذه الجرائم الالكترونية، حيث يتنكر المجرمون على أنهم منظمة الصحة العالمية لسرقة الأموال .
وأكدت المنظمة أنها لا تطلب أبدًا من الناس كلمات المرور او اسم المستخدم للوصول إلى المعلومات الحساسة للناس، وأنها لا ترسل روابط للدخول عليها إلا إذا طلبها الشخص، كما لا تطلب زيارة اَي رابط خارج موقع المنظمة، موضحة أنها لا تتلقى اأي أموال للتقدم للوظائف أو التسجيل في مؤتمر أو الحجز في فندق، ولا تجري سحب يانصيب أو تقدم جوائز أوشهادات أوتطلب أي تمويل عبر البريد الإلكتروني، وأن أي طلب للأموال هو احتيال، محذرة من أن المجرمين يستخدمون البريد الإلكتروني والرسائل النصية والمكالمات الهاتفية وحتى رسائل الفاكس لخداع الناس .

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