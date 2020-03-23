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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 5990.23 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 5990.23 نقطة

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 5990.23 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 5990.23 نقطة
http://almnatiq.net/?p=845710

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 181.68 نقطة ليقفل عند مستوى 5990.23 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 190 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 217 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 26 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 166 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات معدنية, الوطنية, المتحدة للتأمين, بروج للتأمين, والدوائية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أسترا الصناعية, تبوك الزراعية, الوطنية للتعليم, الحكير, والحمادي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 10% .
فيما كانت أسهم شركات الإنماء, الراجحي، كيان السعودية, الجزيرة, وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, الإنماء, سابك, أرامكو السعودية، وسليمان الحبيب هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 364.94 نقطة ليقفل عند مستوى 5229.04 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 9 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 295 ألف سهم تقاسمتها 708 صفقات.

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