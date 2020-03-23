احدث الأخبار

«إعمار اليمن» يدعم الكهرباء في المهرة استعداداً لقدوم رمضان المبارك ومواجهة حرارة الصيف
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 5990.23 نقطة
أبرز المواد
 الداخلية : الغرامة و السجن لمن يخالف أحكام منع التجول
أبرز المواد
 منظمة الصحة العالمية : عمليات احتيال واسعة باسم منظمة الصحة العالمية
أبرز المواد
 الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تحذر من الشائعات
أبرز المواد
 أوتيغاس : نظريات المؤامرة حول كورونا التي يروجها خامنئي خاطئة 100%
أبرز المواد
 أمير الجوف يستعرض عن بُعد مع مدير شرطة المنطقة الخطة الأمنية خلال منع التجول
منطقة الجوف
 مكذباً الرئيس روحاني .. طبيب إيراني: تلقينا أجهزة فحص كورونا من شركات أمريكية
أبرز المواد
 “هدف” يعكف على تجهيز قنوات إلكترونية مخصصة لتسهيل حصول منشآت القطاع الخاص على مبادرات الدعم الحكومي
أبرز المواد
 ” الضمان الصحي ” يطلق حملة تعريفية بخدماته عن بعد
أبرز المواد
 وزارة العدل تطلق دليلاً تفاعلياً لسهولة الوصول إلى 120 خدمة إلكترونية
أبرز المواد
 تعليم تبوك يواصل تنفيذ برامج التطوير المهني عن بعد
منطقة تبوك
«إعمار اليمن» يدعم الكهرباء في المهرة استعداداً لقدوم رمضان المبارك ومواجهة حرارة الصيف

«إعمار اليمن» يدعم الكهرباء في المهرة استعداداً لقدوم رمضان المبارك ومواجهة حرارة الصيف

أبرز المواد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 5990.23 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 5990.23 نقطة

أبرز المواد
الداخلية : الغرامة و السجن لمن يخالف أحكام منع التجول

الداخلية : الغرامة و السجن لمن يخالف أحكام منع التجول

أبرز المواد
منظمة الصحة العالمية : عمليات احتيال واسعة باسم منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية : عمليات احتيال واسعة باسم منظمة الصحة العالمية

أبرز المواد

من خلال تحسين شبكات الكهرباء ورفع كفاءتها ومعالجة الانقطاعات

«إعمار اليمن» يدعم الكهرباء في المهرة استعداداً لقدوم رمضان المبارك ومواجهة حرارة الصيف

«إعمار اليمن» يدعم الكهرباء في المهرة استعداداً لقدوم رمضان المبارك ومواجهة حرارة الصيف
http://almnatiq.net/?p=845713
المناطق - اليمن
يضاعف البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن استعداداته وجهوده في محافظة المهرة لتحسين شبكات الكهرباء ورفع كفاءتها وتعزيز قدرات محطات التوليد وذلك لمعالجة انقطاعات التيار الكهربائي وارتفاع الأحمال الكهربائية، في ظل ارتفاع درجة الحرارة وضعف البنية التحتية لمرافق الكهرباء وارتفاع الأحمال الكهربائية نتيجة زيادة استهلاك الكهرباء في فصل الصيف، واستعداداً لقدوم شهر رمضان المبارك، وخدمةً لأهالي المحافظة أسوة ببقية المحافظات اليمنية.
وينفّذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حالياً عدداً من المشاريع لتحسين خطوط شبكات الكهرباء الداخلية في مدينة الغيضة ومناطق أخرى في محافظة المهرة.
وتتضمن المشاريع الكهربائية في المحافظة مشروع تأهيل شبكة الكهرباء في مدينة الغيضة، والتي تشتمل انشاء شبكة جديدة للجهد المتوسط والجهد المنخفض بمواصفات عالية تشمل الخطوط والمحولات لمنطقة السوق التجاري للمحافظة وحارة السادة.
ويهدف المشروع إلى رفع قدرة التيار الكهربائي على تغذية الشبكة الكهربائية والحد من الانقطاعات والتأثر بالظروف الجوية والقدرة على استيعاب الأحمال الجديدة في الموقعين.
كما تتضمن مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الداعمة للكهرباء في المحافظة، مشروع رفع القدرة الإنتاجية للمحطة توليد الكهرباء الحالية في الغيضة  بـ 75%، وذلك بإضافة 10 ميغا وات مع إضافة 5 محولات رفع بقدرة 3 ميغا فولت أمبير للمحول الواحد، بهدف الحد من الانقطاعات المتكررة وعدم القدرة على استيعاب الطلب العالي للكهرباء في المنطقتين.
ويسخّر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن كافة إمكانياته للحد من انقطاعات التيار الكهربائي خصوصاً في فصل الصيف وشهر رمضان المبارك، لضمان وصول خدمة الكهرباء لأهالي المحافظة دون  انقطاع.
ويولي البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الكهرباء في محافظة المهرة ومختلف المحافظات في اليمن اهتماماً بالغاً؛ وذلك من خلال تزويد محطات توليد الكهرباء بالمشتقات النفطية.
ويعتزم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن زيادة الدعم الشهري المقدم لمحافظة المهرة من الوقود والمخصص لمحطات كهرباء المحافظة خلال فترة الصيف إلى نحو 4 الاف و800 طن بسبب زيادة الأحمال، لتقليل الانقطاعات الكهربائية، وذلك في ظل الطلب المتزايد والعجز القائم في الطاقة الكهربائية.

روابط ذات صلة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 5990.23 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 5990.23 نقطة
الداخلية : الغرامة و السجن لمن يخالف أحكام منع التجول

الداخلية : الغرامة و السجن لمن يخالف أحكام منع التجول
منظمة الصحة العالمية : عمليات احتيال واسعة باسم منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية : عمليات احتيال واسعة باسم منظمة الصحة العالمية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*