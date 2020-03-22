اللجان العمالية بالمملكة تدعو إلى الالتزام بكافة التعليمات والإجراءات الوقائية

المناطق - الدمام

شاركت اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة عبر حسابها في منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» بنشر رسائل توعوية عن فايروس كورونا المستجد إذ نشر الحساب عدة رسائل عن الإجراءات الاحترازية و التعليمات الوقائية للحد من انتشار الفايروس.

الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية للجان العمالية قد أصدرت قبل عدة أيام بياناً إعلاميًا نشر عبر وكالة الأنباء السعودية (واس) شكرت من خلاله حكومة خادم الحرمين الشريفين على ما تقوم به من اجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 و طالبت جميع منشآت القطاع الخاص التماشي مع القرارات الحكومية الأخيرة و تغليب المصلحة العامة.بما يكفل سلامة العامل ولا يضر بالصالح العام، و كذلك طالبت منشآت القطاع الخاص اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لضمان صحة وسلامة العاملين فيها، ومن تلك الإجراءات ضرورة توفير وسائل السلامة والمعقمات الطبية في مواقع العمل. و تفعيل العمل عن بعد ، وأيضاً التأكيد على الحفاظ على حقوق العاملين بشكل عام..

‎كما دعت اللجنة الوطنية للجان العمالية كافة العاملين إلى الالتزام بكافة التعليمات والإجراءات الوقائية والتعاون مع الجهات المختصة بالإبلاغ عن أي حالة اشتباه لا قدر الله.

من جانبه أكد الأمين العام للجنة الوطنية للجان العمالية الاستاذ فواز المطيري أن اللجنة الوطنية للجان العمالية كانت حريصة منذ بدء انتشار الفايروس على التواصل الدائم مع الجهات المختصة، و كذلك نشر الرسائل التوعوية لكافة العاملين بالقطاع الخاص. و سأل المولى أن يحفظ وطننا و من يعيش على أرضه من كل مكروه، و أن يديم على البشرية الصحة و الأمن و الأمان.