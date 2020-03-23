بلدية محافظة تيماء تواصل جهودها في تطهير وتعقيم سوق الخضار بالمحافظة

تيماء - محمد العنزي

تكثف بلدية محافظة تيماء تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة “فايروس كورونا المستجد من خلال تطهير وتعقيم سوق الخضار والفواكه بالمحافظة وعدد من الأسواق في وسط المحافظة من أجل سلامة وحماية مرتاديها وفق إرشادات وزارة الصحة وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية بتكثيف أعمال النظافة واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية المستمرة.

وتمت عملية تطهير وتعقيم سوق الخضار والفواكه بالمحافظة وذلك من خلال إرشاد العاملين بطريقة التعقيم وتطهير وتنشيف صناديق الخضار وغسل الخضروات والفواكه قبل وتسليمها لزبائن بشكل نظيف ورش المواد المطهرة والمنظفات باستخدام منتجات آمنة صديقه للبيئة لا تأثير على صحة الإنسان.

وأكدت بلدية محافظة تيماء على المحلات التجارية بضروره تعقيم عربات التسوق وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم من أجل سلامة وحماية الأسواق .