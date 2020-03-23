احدث الأخبار

الرئيس العام لشؤون الحرمين يوجه بإغلاق الأبواب غير الرئيسية بالمسجد الحرام
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يتواصل عبر”الاتصال المرئي” مع المواطنين والمواطنات بالمنطقة
منطقة الحدود الشمالية
 إطلاق مسابقة حكايات عن بعد في المدرسة الافتراضية بتعليم الشرقية
المنطقة الشرقية
 النائب العام : خادم الحرمين الشريفين بحلمه وشفقته يأطر المجافي إلى صحته أطراً، ويأزرُه أزراً ويأخذ بيده إلى جادة الصحة والسلامة
منطقة الرياض
 أمير نجران يستعرض تنفيذ خطة أمر منع التجول بالمنطقة
منطقة نجران
 بلدية محافظة تيماء تواصل جهودها في تطهير وتعقيم سوق الخضار بالمحافظة
منطقة تبوك
 اللجان العمالية بالمملكة تدعو إلى الالتزام بكافة التعليمات والإجراءات الوقائية
المنطقة الشرقية
 الموكلي: يطمئن العملاء باستمرار العمليات التشغيلية لإيصال المياه وطلب الخدمات والبلاغات عن بعد
أبرز المواد
 وزير التعليم يبحث مع مديري التعليم في المناطق مستجدات التعليم عن بُعد وتنسيق الجهود لمواجهة كورونا
أبرز المواد
 بتوجيه أمير منطقة جازان ومتابعة نائبه إطلاق مبادرة ‫#كلنا_مسؤول_نبيها_صفر للحد من انتشار فيروس كورونا‬
منطقة جازان
 «إعمار اليمن» يدعم الكهرباء في المهرة استعداداً لقدوم رمضان المبارك ومواجهة حرارة الصيف
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 5990.23 نقطة
أبرز المواد
الرئيس العام لشؤون الحرمين يوجه بإغلاق الأبواب غير الرئيسية بالمسجد الحرام

الرئيس العام لشؤون الحرمين يوجه بإغلاق الأبواب غير الرئيسية بالمسجد الحرام

أبرز المواد
الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يتواصل عبر”الاتصال المرئي” مع المواطنين والمواطنات بالمنطقة

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يتواصل عبر”الاتصال المرئي” مع المواطنين والمواطنات بالمنطقة

منطقة الحدود الشمالية
إطلاق مسابقة حكايات عن بعد في المدرسة الافتراضية بتعليم الشرقية

إطلاق مسابقة حكايات عن بعد في المدرسة الافتراضية بتعليم الشرقية

المنطقة الشرقية
النائب العام : خادم الحرمين الشريفين بحلمه وشفقته يأطر المجافي إلى صحته أطراً، ويأزرُه أزراً ويأخذ بيده إلى جادة الصحة والسلامة

النائب العام : خادم الحرمين الشريفين بحلمه وشفقته يأطر المجافي إلى صحته أطراً، ويأزرُه أزراً ويأخذ بيده إلى جادة الصحة والسلامة

منطقة الرياض

الرئيس العام لشؤون الحرمين يوجه بإغلاق الأبواب غير الرئيسية بالمسجد الحرام

الرئيس العام لشؤون الحرمين يوجه بإغلاق الأبواب غير الرئيسية بالمسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=845755
المناطق - واس

وجه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, بإغلاق أبواب المسجد الحرام غير الرئيسية، والاكتفاء بالأبواب الرئيسية.
ويأتي ذلك استمرارا للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا ( كوفيد – 19 ) التي تتخذها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، للحفاظ على سلامة قاصدي المسجد الحرام .
يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعمل على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة كافة للحد من انتشار فايروس كورونا بالتعاون مع الجهات الصحية والأمنية بالمسجد الحرام.

روابط ذات صلة

الموكلي: يطمئن العملاء باستمرار العمليات التشغيلية لإيصال المياه وطلب الخدمات والبلاغات عن بعد

الموكلي: يطمئن العملاء باستمرار العمليات التشغيلية لإيصال المياه وطلب الخدمات والبلاغات عن بعد
وزير التعليم يبحث مع مديري التعليم في المناطق مستجدات التعليم عن بُعد وتنسيق الجهود لمواجهة كورونا

وزير التعليم يبحث مع مديري التعليم في المناطق مستجدات التعليم عن بُعد وتنسيق الجهود لمواجهة كورونا
«إعمار اليمن» يدعم الكهرباء في المهرة استعداداً لقدوم رمضان المبارك ومواجهة حرارة الصيف

«إعمار اليمن» يدعم الكهرباء في المهرة استعداداً لقدوم رمضان المبارك ومواجهة حرارة الصيف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*