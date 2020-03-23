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هيئة الغذاء والدواء تتخذ خطوات استباقية لضمان توفّر الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمعقمات

هيئة الغذاء والدواء تتخذ خطوات استباقية لضمان توفّر الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمعقمات
http://almnatiq.net/?p=845758
المناطق - الرياض

سارعت الهيئة العامة للغذاء والدواء منذ بداية أزمة فيروس كورونا (كوفيد 19) – للتأكد من توفر الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والتحقق من مخزونها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على صحة المواطن والمقيم، والتي تمثلت في مضامين الكلمة التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله مؤخراً، وإجراءات لجنة متابعة مستجدات الفيروس.
كما باشرت الهيئة إصدار موافقات فورية على طلبات تسجيل وتصنيع واستيراد المستحضرات الصيدلانية والمعقمات، وعملت على تسريع آلية تقييم المستحضرات الصيدلانية، وذلك استباقاً لأي نقص محتمل بسبب تأثر المصانع العالمية.
وبالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية)، بادرت الهيئة بمتابعة توفر أدوية قد تستخدم في البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا (كوفيد 19).
ومن ضمن الإجراءات التي تقوم بها الهيئة لمنع تفشي كورونا؛ استقبال البلاغات المتعلقة بنقص الأدوية لدى الجهات الصحية وتحليلها وتقديم الحلول لتوفيرها، إضافة إلى تلقي التنبيهات من المصادر العالمية والشركات المصنّعة والوكلاء باحتمالية تأثر إمداد الأدوية من خلال النظام الالكتروني “رصد” والعمل على تقديم الدعم اللازم لتجاوزها قدر المستطاع، ووضع خطة متكاملة لتقليل أثر أي شح عالمي في الأدوية على المخزون بالمملكة.
كما كثّفت “الغذاء والدواء” تواصلها مع الوكلاء والموزعين والصيدليات المرجعية لتحديد كميات المستلزمات الطبية المستخدمة في الوقاية من الفيروس المتوفرة لديهم , وعملت أيضاً على حصر المعقمات المدرجة لديها والمسوقة والموافقات التي تم تزويدها للشركات خلال الفترة الماضية بهدف التأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة من الهيئة وذلك عبر إجراء تحاليل لعينات منها في مختبراتها، إضافة إلى متابعة البلاغات الواردة حولها بشكل فوري واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاهها.

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