احدث الأخبار

بالفيديو.. الحرس الوطني ينتشر لتطبيق حظر التجول في جميع مناطق المملكة
أبرز المواد
 الإمارات: 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وشفاء 3 حالات
أبرز المواد
 ألمانيا تعلن سلبية نتيجة اختبار كورونا لأنجيلا ميركل
أبرز المواد
 هيئة الغذاء والدواء تتخذ خطوات استباقية لضمان توفّر الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمعقمات
أبرز المواد
 الرئيس العام لشؤون الحرمين يوجه بإغلاق الأبواب غير الرئيسية بالمسجد الحرام
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يتواصل عبر”الاتصال المرئي” مع المواطنين والمواطنات بالمنطقة
منطقة الحدود الشمالية
 إطلاق مسابقة حكايات عن بعد في المدرسة الافتراضية بتعليم الشرقية
المنطقة الشرقية
 النائب العام : خادم الحرمين الشريفين بحلمه وشفقته يأطر المجافي إلى صحته أطراً، ويأزرُه أزراً ويأخذ بيده إلى جادة الصحة والسلامة
منطقة الرياض
 أمير نجران يستعرض تنفيذ خطة أمر منع التجول بالمنطقة
منطقة نجران
 بلدية محافظة تيماء تواصل جهودها في تطهير وتعقيم سوق الخضار بالمحافظة
منطقة تبوك
 اللجان العمالية بالمملكة تدعو إلى الالتزام بكافة التعليمات والإجراءات الوقائية
المنطقة الشرقية
 الموكلي: يطمئن العملاء باستمرار العمليات التشغيلية لإيصال المياه وطلب الخدمات والبلاغات عن بعد
أبرز المواد
بالفيديو.. الحرس الوطني ينتشر لتطبيق حظر التجول في جميع مناطق المملكة

بالفيديو.. الحرس الوطني ينتشر لتطبيق حظر التجول في جميع مناطق المملكة

أبرز المواد
الإمارات: 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وشفاء 3 حالات

الإمارات: 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وشفاء 3 حالات

أبرز المواد
ألمانيا تعلن سلبية نتيجة اختبار كورونا لأنجيلا ميركل

ألمانيا تعلن سلبية نتيجة اختبار كورونا لأنجيلا ميركل

أبرز المواد
هيئة الغذاء والدواء تتخذ خطوات استباقية لضمان توفّر الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمعقمات

هيئة الغذاء والدواء تتخذ خطوات استباقية لضمان توفّر الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمعقمات

أبرز المواد

بالفيديو.. الحرس الوطني ينتشر لتطبيق حظر التجول في جميع مناطق المملكة

بالفيديو.. الحرس الوطني ينتشر لتطبيق حظر التجول في جميع مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=845767
المناطق - الرياض

تنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين، انتشرت قوات الحرس الوطني لفرض وتطبيق حظر التجول في جميع مناطق المملكة. من الساعة 7 مساءً وحتى 6 صباحًا ولمدة 21 يوم.

وتداول رواد مواقع التواصل عدة مقاطع لانتشار آليات الحرس الوطني لتنفيذ أمر حظر التجول لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد .

وأصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قرار بمنع التجوال من الساعة 7 مساء حتى 6 صباحا، ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحًا لمدة ( 21 ) يومًا من مساء يوم الأثنين 28 رجب 1441هـ، الموافق 23 مارس 2020م , للحد من انتشار كورونا.

وتضمن القرار ان تقوم وزارة الداخلية السعودية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، وعلى كافة الجهات المدنية والعسكرية التعاون التام مع وزارة الداخلية في هذا الشأن.

وتضمن القرار ايضا اوامر للجهات المعنية حث المواطنين والمقيمين على البقاء في منازلهم خلال المدة القادمة وبخاصة فترة منع التجول، وعدم الخروج إلاّ في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع .

روابط ذات صلة

الإمارات: 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وشفاء 3 حالات

الإمارات: 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وشفاء 3 حالات
ألمانيا تعلن سلبية نتيجة اختبار كورونا لأنجيلا ميركل

ألمانيا تعلن سلبية نتيجة اختبار كورونا لأنجيلا ميركل
هيئة الغذاء والدواء تتخذ خطوات استباقية لضمان توفّر الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمعقمات

هيئة الغذاء والدواء تتخذ خطوات استباقية لضمان توفّر الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمعقمات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*