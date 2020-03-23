بالفيديو.. الحرس الوطني ينتشر لتطبيق حظر التجول في جميع مناطق المملكة

المناطق - الرياض

تنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين، انتشرت قوات الحرس الوطني لفرض وتطبيق حظر التجول في جميع مناطق المملكة. من الساعة 7 مساءً وحتى 6 صباحًا ولمدة 21 يوم.

وتداول رواد مواقع التواصل عدة مقاطع لانتشار آليات الحرس الوطني لتنفيذ أمر حظر التجول لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد .

وأصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قرار بمنع التجوال من الساعة 7 مساء حتى 6 صباحا، ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحًا لمدة ( 21 ) يومًا من مساء يوم الأثنين 28 رجب 1441هـ، الموافق 23 مارس 2020م , للحد من انتشار كورونا.

وتضمن القرار ان تقوم وزارة الداخلية السعودية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، وعلى كافة الجهات المدنية والعسكرية التعاون التام مع وزارة الداخلية في هذا الشأن.

وتضمن القرار ايضا اوامر للجهات المعنية حث المواطنين والمقيمين على البقاء في منازلهم خلال المدة القادمة وبخاصة فترة منع التجول، وعدم الخروج إلاّ في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع .