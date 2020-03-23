بدء سريان حظر التجول في المملكة.. والمخالف يواجه الغرامة والسجن

المناطق-يوسف المطيري

بدأ مع تمام الساعة السابعة من مساء اليوم تنفيذ قرار حظر التجول في المملكة الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله انطلاقاً من حرصه البالغ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة ، وفي إجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقبل بدء سريان الحظر قالت وزارة الداخلية إن عقوبة مخالفي قرار حظر التجول ستبلغ 10 آلاف ريال تتضاعف مع التكرار.

وأضافت الوزارة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”: “من يخالف أمر منع التجول يعاقب بغرامة 10 آلاف ريال، وتضاعف في حال التكرار إذا عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يومًا”.

ويأتي هذا القرار الذي يستمر لمدة 21 يوم بداية من اليوم الاثنين 28 رجب 1441هـ في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات بالفيروس.