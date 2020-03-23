احدث الأخبار

بدء سريان حظر التجول في المملكة.. والمخالف يواجه الغرامة والسجن
أبرز المواد
 بالفيديو.. الحرس الوطني ينتشر لتطبيق حظر التجول في جميع مناطق المملكة
أبرز المواد
 الإمارات: 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وشفاء 3 حالات
أبرز المواد
 ألمانيا تعلن سلبية نتيجة اختبار كورونا لأنجيلا ميركل
أبرز المواد
 هيئة الغذاء والدواء تتخذ خطوات استباقية لضمان توفّر الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمعقمات
أبرز المواد
 الرئيس العام لشؤون الحرمين يوجه بإغلاق الأبواب غير الرئيسية بالمسجد الحرام
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يتواصل عبر”الاتصال المرئي” مع المواطنين والمواطنات بالمنطقة
منطقة الحدود الشمالية
 إطلاق مسابقة حكايات عن بعد في المدرسة الافتراضية بتعليم الشرقية
المنطقة الشرقية
 النائب العام : خادم الحرمين الشريفين بحلمه وشفقته يأطر المجافي إلى صحته أطراً، ويأزرُه أزراً ويأخذ بيده إلى جادة الصحة والسلامة
منطقة الرياض
 أمير نجران يستعرض تنفيذ خطة أمر منع التجول بالمنطقة
منطقة نجران
 بلدية محافظة تيماء تواصل جهودها في تطهير وتعقيم سوق الخضار بالمحافظة
منطقة تبوك
 اللجان العمالية بالمملكة تدعو إلى الالتزام بكافة التعليمات والإجراءات الوقائية
المنطقة الشرقية
بدء سريان حظر التجول في المملكة.. والمخالف يواجه الغرامة والسجن

بدء سريان حظر التجول في المملكة.. والمخالف يواجه الغرامة والسجن

أبرز المواد
بالفيديو.. الحرس الوطني ينتشر لتطبيق حظر التجول في جميع مناطق المملكة

بالفيديو.. الحرس الوطني ينتشر لتطبيق حظر التجول في جميع مناطق المملكة

أبرز المواد
الإمارات: 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وشفاء 3 حالات

الإمارات: 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وشفاء 3 حالات

أبرز المواد
ألمانيا تعلن سلبية نتيجة اختبار كورونا لأنجيلا ميركل

ألمانيا تعلن سلبية نتيجة اختبار كورونا لأنجيلا ميركل

أبرز المواد

بدء سريان حظر التجول في المملكة.. والمخالف يواجه الغرامة والسجن

بدء سريان حظر التجول في المملكة.. والمخالف يواجه الغرامة والسجن
http://almnatiq.net/?p=845774
المناطق-يوسف المطيري

بدأ مع تمام الساعة السابعة من مساء اليوم تنفيذ قرار حظر التجول في المملكة الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله انطلاقاً من حرصه البالغ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة ، وفي إجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.
وقبل بدء سريان الحظر قالت وزارة الداخلية إن عقوبة مخالفي قرار حظر التجول ستبلغ 10 آلاف ريال تتضاعف مع التكرار.
وأضافت الوزارة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”: “من يخالف أمر منع التجول يعاقب بغرامة 10 آلاف ريال، وتضاعف في حال التكرار إذا عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يومًا”.
ويأتي هذا القرار الذي يستمر لمدة 21 يوم بداية من اليوم الاثنين 28 رجب 1441هـ في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات بالفيروس.

روابط ذات صلة

بالفيديو.. الحرس الوطني ينتشر لتطبيق حظر التجول في جميع مناطق المملكة

بالفيديو.. الحرس الوطني ينتشر لتطبيق حظر التجول في جميع مناطق المملكة
الإمارات: 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وشفاء 3 حالات

الإمارات: 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وشفاء 3 حالات
ألمانيا تعلن سلبية نتيجة اختبار كورونا لأنجيلا ميركل

ألمانيا تعلن سلبية نتيجة اختبار كورونا لأنجيلا ميركل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*