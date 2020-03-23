الهلال الأحمر بالجوف يقدم الخدمات الطبية والتوعوية لسالكي الطريق

المناطق - الجوف

قام منسوبو فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف بمبادرة طبية وتوعوية والتي قدمت لسالكي أحد الطرق الحيوية بمدينة سكاكا عصر اليوم الاثنين .

وتمثلت هذه المبادرة والتي شارك بها فريق التطوع التابع لفرع الهيئة بالمنطقة بفحص سالكي الطريق والاطمئنان عليهم وتقديم المطهرات وبعض الارشادات التوعوية التي تحثهم على المكوث في منازلهم وعدم المغادرة إلا للضرورة القصوى حرصاً على سلامتهم من الاصابة لا قدر الله بفيروس كورونا المستجد ( COVID-19 ) لاسيما بالتزامن من التوجيهات الكريمة بتطبيق حظر التجول في الفترة المسائية في جميع مناطق المملكة .

الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تبناها فرع الهيئة بمنطقة الجوف إمتثالاً لتوجيهات سعادة مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الجوف الدكتور تيمور بن شكر الله جان ومشاركة ميدانية من المدير الطبي بالفرع الدكتور ممدوح بن ناحي الرويلي والقيادة الميدانية .