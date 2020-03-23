بعد قرار منع التجول.. النقل تتابع انتظام الأنشطة اللوجستية المستثناة

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أوضحت وزارة النقل صباح اليوم عبر حسابها الرسمي في تويتر أن الاستثناءات من قرار منع التجول حسب ما جاء في البيان الرسمي لوزارة الداخلية تشمل الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد للقطاع الصحي والقطاع ‏الغذائي، وتشغيل الموانئ، وأنشطة نقل البضائع والطرود، والتخليص الجمركي، ‏والنقل من وإلى المستودعات والمخازن، وكل ما من شأنه ضمان وفرة السلع الهامة للمواطن والمقيم.

من جانبه، أكد معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن الوزارة سوف تواصل ‏أعمالها بمتابعة انتظام الأنشطة المستثناة في مجالات النقل و الخدمات اللوجستية من أجل ضمان تدفق السلع و الخدمات ‏للمواطنين والمقيمين خلال هذه الفترة، مؤكداً أن جميع القطاعات المستثناة سوف تواصل ‏عملها، بإلإضافة إلى قيام منظومة النقل بالأعمال الخدمية الحساسة كتشغيل المطارات، وقطارات الشحن، إلى جانب صيانة الطرق التابعة لوزارة النقل داخل المدن وبينها مع التأكيد على الجميع بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الصحية المقررة من الجهات المعنية.

واختتم الجاسر حديثه مؤكدًا أن هذه القرارات راعت أهمية العمل اللوجستي كضرورة حيوية لا غنى عنها، كما تأتي حرصًا من القيادة الرشيدة على راحة المواطن والمقيم، وسعيًا لتعزيز سلامة المجتمع ووقايته، راجيًا في حديثه السلامة للجميع، وداعيًا أن يحفظ الله المملكة وشعبها و المقيمين على أرضها من كل مكروه.‏