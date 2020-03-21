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“حافظ” يبدأ مهامه ببلدية محايل بعدد من الجولات التفتيشية

“حافظ” يبدأ مهامه ببلدية محايل بعدد من الجولات التفتيشية
http://almnatiq.net/?p=845806
المناطق - عسير

قام رئيس بلدية محافظة محايل الأستاذ” سعيد بن علي حافظ” في بداية مباشرته لمهام عمله رئيساً للبلدية اليوم الاثنين ، بعدد من الجولات التفتيشية بالمحافظة للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا .

وقد أكد “حافظ” أن هذه الجولات تأتي بتوجيه من سعادة أمين منطقة عسير الدكتور “وليد الحميدي” والتي تهدف إلى تطبيق أعلى معايير الصحة العامة بالأسواق والمحلات والمنشآت وذلك من خلال التأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (COVID-19 ) .

وأضاف “حافظ” أن الجولات شملت الأسواق داخل المحافظة ومسلخ المحافظة النموذجي وكذلك سوق الخضار والفواكه وسوق المواشي وذلك للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية والصحية باعتبار هذه الأماكن أكثر الأماكن التي يقصدها المواطن والمقيم هذه الأيام .

كما دعا “حافظ” الجميع لاستشعار المسؤولية واتباع التعليمات التي تهدف للحفاظ على صحة الجميع ، داعياً الله تعالى أن يرفع البلاء عن بلاد الحرمين وسائر بلاد المسلمين .

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