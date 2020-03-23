تبوك تبدأ تطبيق فرض حظر التجول الجزئي بسبب “كورونا”

المناطق- تبوك - فايز السميري - علي العميري:

مع بلوغ دقات الساعة السابعة وحرصاً على سلامة المواطن باشر رجال الأمن تطبيق منع التجول في جميع أنحاء المملكة ابتداءً من الساعة ٧ مساءً وحتى الساعة ٦ صباحاً ،

حيث دخل قرار حظر التجوال الجزئي حيز التنفيذ، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظة الله لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ورصد” جوال منطقة تبوك ” المناطق ” انتشار الدوريات الأمنية والمرور بتبوك ومحافظة أملج وضباء وحقل وتيماء والوجه والبدع ، في كافة المحاور والشوارع الرئيسية في كل محافظة من أجل تطبيق القرار، كما رصد خلو الشوارع من المارة، سواء المواطنين أو المقيمين قبل دخول قرار الحظر حيز التنفيذ بنحو 15 دقيقة، خاصة بعدما أعلن تطبيق عقوبة على من لم يلتزم بالقرار ويعاقب من يخالف أحكام منع التجول بغرامة قدرها 10 آلاف ريال، وتضاعف الغرامة في حال العود، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة بعد ذلك فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوما، بموجب قرار من وزيرالداخلية،

من جانبه أكد مصدر أمني ” للمناطق” أن الحظر يقضي ببقاء الجميع في منزله خلال الفترة المحددة، لما فيها منع التنقل داخل المنزل الواحد، سواء عند الأقارب أو الجيران..داعيا الجميع إلى الالتزام بقرار حظر التجول الجزئي في المملكة، تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون، ومن منطلق الحرص على حماية الصحة المجتمعية وسلامة صحة المواطنين والمقيمين.

وفي السياق ذاته، رصدت ” المناطق” صباح اليوم إلى قبل دخول وقت الحظر ، توافدا مكثفا من قبل المواطنين والمقيمين بمنطقة تبوك على المواد الغذائية، والمخابز؛ لشراء احتياجاتهم قبل سريان حظر التجوال الجزئي.