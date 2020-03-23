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الجهات الأمنية في الخرج تباشر مهام منع التجول

الجهات الأمنية في الخرج تباشر مهام منع التجول

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التزام بقرار حظر التجول في نجران

التزام بقرار حظر التجول في نجران

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الجهات الأمنية في الخرج تباشر مهام منع التجول

الجهات الأمنية في الخرج تباشر مهام منع التجول
http://almnatiq.net/?p=845843
المناطق -أشرف العصيمي

شهدت محافظة الخرج مساء اليوم مباشرة رجال الأمن لتطبيق منع التجول تنفيذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين بمنع التجول للحد من انتشار ‎فيروس كورونا الجديد ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحًا لمدة ( 21 ) يوماً ابتداء من مساء اليوم الأثنين.

ولقد شاهدت صحيفة “المناطق” من خلال تواجدها التزام كبير من المواطنين والمقيمين لتنفيذ القرار الذي صدر حرصاً على صحتهم وسلامتهم ،كما شاهدت تعاون كبير بين منسوبي القطاعات الأمنية بمحافظة الخرج .

الجدير بالذكر ان وزارة الداخلية أكدت أن من يخالف أمر منع التجول يعاقب بغرامة 10 آلاف ريال، وتضاعف في حال التكرار، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً.

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