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دعت لاستخدام التطبيقات الالكترونية للتوصيل

“التجارة” تقف على استمرارية أعمال المنشآت المستثناة في تقديم خدماتها للمستهلكين

“التجارة” تقف على استمرارية أعمال المنشآت المستثناة في تقديم خدماتها للمستهلكين
http://almnatiq.net/?p=845850
المناطق - الرياض

وقفت الفرق الرقابية لوزارة التجارة مع صباح هذا اليوم على المنشآت التجارية المستثناة من منع التجول، والتي شملت البقالات، والهايبر ماركت، ومحال بيع الخضروات والفواكة، و محال بيع الدواجن واللحوم، ومحال بيع الأسماك, والمخابز, ومحطات الوقود، لأجل التأكد من استمرارية الأعمال المقدمة للمستهلك.

وأكدت وزارة التجارة أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق امدادات السلع التموينية والضرورية.

وبامكان المستهلكين استخدام التطبيقات الإلكترونية للتوصيل خلال فترة الحد من التجول، وطلب كل مايحتاجونه من سلع تموينية واستهلاكية من خلال هذه التطبيقات.

وتحث وزارة التجارة كافة المواطنين والمقيمين على استخدام تطبيقات التوصيل الإلكترونية، لطلب كافة احتياجاتهم من مواد تموينية واستهلاكية خلال فترة السماح بالتجول ايضا، وعدم الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين وامتثالا لأوامر القيادة الرشيدة.

وتستمر وزارة التجارة كذلك في استقبال البلاغات والشكاوى طوال ال24 ساعة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app
أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

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