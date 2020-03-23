مركز تعارفوا للإرشاد الاسري مبادرة تطوعية لتقديم استشارات تخصصية تماشياً مع الظروف الراهية

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أعلن مركز تعارفوا للإرشاد الاسري مبادرة تطوعية تماشيًا مع الظروف التي تمر بها المملكة العربية السعودية والعالم أجمع في مواجهة فيروس كورونا. وقال د.سعود بن صالح المصيبيح رئيس مركز تعارفوا للإرشاد الاسري بأن كوكبة مستشاري ومستشارات المركز المتميزين حرصوا على أن يكون لهم دور في تقديم الاستشارات الأسرية والنفسية والاجتماعية والتربوية تبعًا لتخصص كل مستشارة ومستشارة مبادرين بوضع جوالاتهم والواتس اب لتقديم الاستشارات لمختلف أفراد المجتمع

وجاء في بيان المركز مايلي :-

بسم الله الرحمن الرحيم

انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية لمركز تعارفوا للإرشاد الأسري، وتماشيًا مع أهمية البقاء في المنزل وحظر التجول لمنع انتشار ڤايروس كورونا ولتحقيق الفائدة للأسرة فإن مستشارين ومستشارات المركز يقدمون الاستشارات النفسية والاجتماعية والأسرية والتربوية تطوعًا لخدمة المجتمع في هذا الظرف الاستثنائي الذي يتطلب تكاتف الجهود والتعاون لما فيه الفائدة بإذن الله وذلك وفق البيان التالي :-

( مركز تعارفوا للإرشاد الأسري )

1- د.سعود المصيبيح دكتوراه علم نفس تربوي إستشارات تربوية ونفسية وأسرية وأمنية ( 0555407155) يوميًا من 4 حتى 8 مساءً .

واتس اب فقط .

2- عطرة الأسمري مستشارة أسرية

(شؤون المراهقين _ العلاقات الزوجية )( 0535664455) يوميًا من 9 حتى 10 مساءً .

3- وداد ناصر الداوود ماجستير علم اجتماع مستشارة اجتماعية ( المشكلات الزوجية)(0590010567)

يوميًا من 4 حتى 9 مساءً .

واتس اب فقط

4- عبد العزيز مستور الغامدي( استشارات لذوي الإعاقة ) (0500555878)

يومياً من 7 حتى 10 مساءً.

5- مسفر الهزاع استشارات تربوية( بطءالتعلم) توجيه وإرشاد نفسي( 0565031730)

الثلاثاء والأربعاء من 8 حتى 10 مساءً .

6- عبيرالعتيبي اخصائية اجتماعية

تخصص ماجستير علاج اجتماعي ، استشارات اجتماعية ( 0557386574)

الثلاثاءو الأربعاء من 4 حتى 9 مساءً .

واتس اب فقط

7- د. فوزه العنزي مستشاره اجتماعيه ( إدمان مخدرات ، العنف الأسري ( 0593445232)

يوميًا من 6 حتى 9 مساءً .

واتس اب فقط

8- منال الراشد استشارات نفسية وأسرية ( 0545862604).

يوميًا من 2 ظهرًا حتى 5 مساءً .

واتس اب فقط

9- نهى آل فريان اخصائية اجتماعية ( استشارات أسريه – تربوية ) ( 0558221148)

يوميًا من 8 حتى 9 مساءً .

10- د. منى الزهراني استشارات تربوية وأسرية (متخصص في حالات العنف ضد الأطفال والمراهقين )(0558884782 )

الأحد من 8 حتى 10 مساءً .

11- ماجد عبدالله المالكي : مستشار تربوي

مختص في تقديم جميع الاستشارات الاجتماعية والتربوية والأسرية لجميع فئات المجتمع ( 0559725553)

يوميًا من 9 حتى 10 مساءً .

12-هلالة أحمد الصويغ مستشارة اجتماعية ( المشكلات الأسرية ، مشكلات المراهقين ، تقديم المساندة الاجتماعية ) ( 0553535119)

يوميًا من 8 حتى 10 مساءً .

13-عبير الجمعة مستشارة أسرية واجتماعيه

( مشكلات اسرية وتطوير الذات ومساعدة الأمهات في بعض سلوكيات الأطفال (0554981581)

الأربعاء من 4 حتى6 مساءً

واتس اب فقط

14-أحمد بن ناصر الدخيل مستشار في قضايا الأحوال الشخصية والصلح الأسري .

واستشارات ماقبل الزواج ، وحقوق الابناء بعد الانفصال ( 0506291449) يوميًا من 5 حتى 10 مساءً .

15- د. نورة العنزي دكتوراه خدمة اجتماعيه اكلينكيه ( علاقات زوجيه ، تربويه ، إدمان)

(054 890 6097)

يوميًا من 4 حتى 10 مساءً .

16- فاطمة يحي ابوطالب بكالوريوس تربية خاصه دبلوم عالي في الإرشاد والتوجيه مدربه معتمده في المجال الإداري والاجتماعي وتطوير الذات معالج بالتنويم الإيحائي وجلسات الاسترخاء مستشاره اجتماعيه لجميع الفئات العمريه

هاتف ( 0550241818)

يوميًا عدا الجمعة والسبت من 9 ص إلى 12 ظهرًا

17- سراء العقيل مستشارة اجتماعية( مشكلات الأطفال) (0554572226)

يوميًا من 6 حتى 9 مساءً .

18- رِهام العليط ماجستير علم اجتماع تخصص أسرة( استشارات أسرية، زوجية،إرشاد أسري ، استشارات اجتماعية) ( 0541039933)

يوميًا من 7 حتى 9 مساءً

واتس اب فقط

19- يحيى القحطاني- ماجستير صعوبات التعلم-باحث دكتوراه صعوبات التعلم( استشارات تربوية وتعليمية) ( استشارات لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة) ( 0530059759)

يوميًا من 4 حتى 9 مساءً

20-يحيى زيلع إستشارات تربوية وتنسيق دورات (0549317777)

من7 حتى 10 مساءً .

21- شعاع العوفي ماجستير علم النفس

(استشارات نفسية)( 0582675517)

يوم الإثنين من 10ص حتى 12 ظهرًا

واتس اب فقط

22- أ-د يوسف أحمد الرميح

حالات العنف، الجريمة، الإنحراف، المخدرات، الإيذاء، جنوح الأحداث، السرقات، الإرهاب، التكفير، التطرف، الجرائم الإلكترونية

( 0553145789)

يومياً من 7 حتى 8 مساءً

23- شريفه العتيبي ماجستيرخدمه اجتماعية تخصص علاجي /

للاستشارات /مشاكل أسريه /مشاكل زوجيه /مابعد الطلاق

(0547801316)(

يوميًا من 7 حتى 9 مساءً

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