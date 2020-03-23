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وطني مسؤوليتي في التنمية الاجتماعية بتبوك

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وطني مسؤوليتي في التنمية الاجتماعية بتبوك

وطني مسؤوليتي في التنمية الاجتماعية بتبوك
http://almnatiq.net/?p=845859
المناطق- تبوك- علي العميري:

دشن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد الحربي مبادرة ( وطني مسؤوليتي) الاجتماعية للأفراد والمؤسسات .
حيث اوضح مدير المسؤولية الاجتماعية الاستاذ نواف بن محمد البلوي ان ما يمكن ملاحظته خلال هذه الأزمة العالمية جهود دولتنا الحثيثة -وفقها الله- عبر قراراتها الحكيمة والحازمة في السيطرة على سرعة الانتشار وعزل الحالات المصابة، والتركيز على حدود الوطن ومنع انتشار هذا الفيروس بأكبر قدر ممكن من الحرص والمتابعة على مدار الساعة، وهذا بالطبع يجعلنا نستشعر نعمة هذا الوطن العظيم وما تقوم به قيادتنا الرشيدة في حماية هذا الوطن وحماية كل أفراد المجتمع.
وأكد الحربي ان المسؤولية الإجتماعية للكيانات او للافرد تأتي استكمالاً لجهود الوطن والقطاعات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث ومؤسسات المجتمع المدني في مجال المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي في مساندة أجهزة الدولة في مكافحة هذا الوباء، عبر نشر المعرفة ومحاربة الشائعات ومساعدة المتطوعين في كل بقعة من بقاع هذا الوطن ليتحالف الجميع في منظومة عمل رائعة دائماً ما تشعرنا بنعمة وطن ومجتمع متماسك ومتعاون نفتخر به. https://forms.gle/iuB8A89DhFKDoEyx5

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