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أمير عسير يوجه بتركيب كاميرات مراقبة بالطرق الرئيسية وربطها بغرفة إدارة أزمة كورونا

أمير عسير يوجه بتركيب كاميرات مراقبة بالطرق الرئيسية وربطها بغرفة إدارة أزمة كورونا
http://almnatiq.net/?p=845863
المناطق - عسير

وقف الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، مساء اليوم على الاجراءات الأمنية لتنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمنع التجول، ابتداء من مساء اليوم الاثنين عند الساعة السابعة، وحتى الساعة السادسة صباحاً لمدة ( 21 ) يوماً على أن يرافق القرار، تطبيق صارم من الأجهزة الأمنية للمخالفين،  للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.
وتابع أمير منطقة عسير ميدانياً الاجراءات الأمنية في تنفيذ الأمر الكريم، فيما وقف على أعمال غرفة العمليات الأمنية التابعة لمديرية شرطة منطقة عسير.
ووجه الأمير تركي بن طلال جميع المحافظين ورؤساء المراكز واللجان الأمنية الفرعية في المحافظات، بالنزول ميدانياً وتفقد كافة الإجراءات الأمنية بشكل مستمر لتنفيذ الأمر الملكي الكريم في منع التجول ، إضافة إلى رصد جميع الأوضاع في كل محافظة ومركز.
ومن جهة أخرى وجه أمير منطقة عسير بتركيب كاميرات مراقبة في الطرق الرئيسية بالمدن الرئيسية بالمنطقة، والإعداد لربطها مع غرفة إدارة أزمة كورونا المشكلة بتوجيه سموه من كافة القطاعات الحكومية بمقر إمارة المنطقة.
وشدد أمير منطقة عسير على أهمية تنفيذ المواطن والمقيم الأمر السامي الكريم، وتنفيذ كافة التعليمات الوقائية الصادرة من الجهات ذات العلاقة التي تهيب بالمواطنين والمقيمين بإتباعها والبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا في الضرورة، والبعد عن التجمعات.

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