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قبل إغلاق الحدود.. بريطانيا تحث مواطنيها على العودة إلى البلاد بأسرع وقت

قبل إغلاق الحدود.. بريطانيا تحث مواطنيها على العودة إلى البلاد بأسرع وقت

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قبل إغلاق الحدود.. بريطانيا تحث مواطنيها على العودة إلى البلاد بأسرع وقت

قبل إغلاق الحدود.. بريطانيا تحث مواطنيها على العودة إلى البلاد بأسرع وقت
http://almnatiq.net/?p=845870
المناطق - وكالات

حثت وزارة الخارجية البريطانية اليوم مواطنيها الموجودين في الخارج على سرعة العودة إلى البلاد قبل أن يتعذر عليهم ذلك.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: ” إن على المسافرين البريطانيين العودة إلى بريطانيا الآن طالما أمكن ذلك”، محذرا في الوقت نفسه من أن سرعة وتيرة إغلاق الحدود تتسبب في إلغاء رحلات الطيران مع منع الخروج من تلك البلدان؛ ولذلك لم يتبق هناك وقت يمكن إضاعته.
ودعا راب السائحين البريطانيين في الخارج على العودة الآن إلى بلادهم، مؤكدا بقوله ” إن وقت العودة هو الآن طالما أمكنكم القيام بذلك”.

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