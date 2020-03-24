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وزير الإعلام اليمني يوجه بوقف إصدار الصحف الورقية مؤقتاً

وزير الإعلام اليمني يوجه بوقف إصدار الصحف الورقية مؤقتاً
http://almnatiq.net/?p=845871
المناطق - وكالات

وجه وزير الاعلام اليمني معمر الارياني اليوم، بوقف إصدار الصحف مؤقتاً والاكتفاء بنسخها الإلكترونية وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.
وأوضح وزير الاعلام اليمني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية //سبأ// بأن التوجيه يشمل كافة الصحف الرسمية والأهلية ابتداء من يوم الأربعاء القادم الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٠م وحتى يوم الاحد الموافق ١٢ ابريل ٢٠٢٠م.. مشيراً الى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف القرار باعتباره تهديد يمس بحياة المواطنين ومخالفة للإجراءات المتخذة لمجابهة فيروس كورونا الذي يجتاح العالم.
ودعا الوزير الارياني كافة ناشري الصحف والزملاء الاعلاميين، إلى الالتزام بالقرار استشعاراً بالمسؤولية, ومساندة جهود الحكومة في منع ظهور وتفشي فايروس كورونا والحفاظ على اليمن خالي من الفيروس.

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