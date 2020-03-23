احدث الأخبار

أهالي الدمام ملتزمون بتنفيذ الأمر السامي بحظر التجول الجزئي
المنطقة الشرقية
 أمير الجوف يستعرض عن بُعد مع مدير شرطة المنطقة الخطة الأمنية خلال منع التجول
منطقة الجوف
 وزير الإعلام اليمني يوجه بوقف إصدار الصحف الورقية مؤقتاً
أبرز المواد
 قبل إغلاق الحدود.. بريطانيا تحث مواطنيها على العودة إلى البلاد بأسرع وقت
أبرز المواد
 أمريكا ثالث دول العالم تضررا بأكثر من 41 ألف إصابة و 573 حالة وفاة بسبب كورونا
أبرز المواد
 مع ارتفاع وفيات كورونا.. ترامب يستعين بالحرس الوطني جزئيا
أبرز المواد
 القلق من كورونا.. 4 خطوات “للتحكم في عقلك”
أبرز المواد
 كورونا من الصفر إلى الكارثة.. 5 مراحل لانتشار الوباء
أبرز المواد
 أوروبا تدخل السباق بقوة.. 4 علاجات لكورونا دفعة واحدة
أبرز المواد
 بكين تحذر: أمريكا تهدر وقتا ثمينا بالحرب ضد كورونا
أبرز المواد
 كورونا.. هكذا ترصد التكنولوجيا غير المتلزمين بـ” الحظر”
أبرز المواد
 في مواجهة “كورونا”.. ما تأثير كثرة استعمال المعقم؟
أبرز المواد
أهالي الدمام ملتزمون بتنفيذ الأمر السامي بحظر التجول الجزئي

أهالي الدمام ملتزمون بتنفيذ الأمر السامي بحظر التجول الجزئي

المنطقة الشرقية
أمير الجوف يستعرض عن بُعد مع مدير شرطة المنطقة الخطة الأمنية خلال منع التجول

أمير الجوف يستعرض عن بُعد مع مدير شرطة المنطقة الخطة الأمنية خلال منع التجول

منطقة الجوف
وزير الإعلام اليمني يوجه بوقف إصدار الصحف الورقية مؤقتاً

وزير الإعلام اليمني يوجه بوقف إصدار الصحف الورقية مؤقتاً

أبرز المواد
قبل إغلاق الحدود.. بريطانيا تحث مواطنيها على العودة إلى البلاد بأسرع وقت

قبل إغلاق الحدود.. بريطانيا تحث مواطنيها على العودة إلى البلاد بأسرع وقت

أبرز المواد

أمير الجوف يستعرض عن بُعد مع مدير شرطة المنطقة الخطة الأمنية خلال منع التجول

أمير الجوف يستعرض عن بُعد مع مدير شرطة المنطقة الخطة الأمنية خلال منع التجول
http://almnatiq.net/?p=845878
الجوف / عبدالعزيز الحموان

ناقش صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، الخطط الأمنية بشأن تطبيق منع حظر التجول الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ابتداءً من مساء اليوم الاثنين ولمدة 21 يوماً .
جاء ذلك خلال اجتماع سموه اليوم عن بُعد مع مدير شرطة منطقة الجوف اللواء محمد بن مبارك الوذيناني، حيث استعرض سموه الخطط الأمنية الخاصة بتنفيذ الأمر بجميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، وكيفية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
كما استعرض سموه مع اللواء الوذيناني آلية التعامل مع منسوبو القطاعات المستثناه من منع التجول وهي القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة .
وشدد سموه على تنفيذ الأمر الكريم، وحث المواطنين على البقاء في منازلهم خلال المدة القادمة خاصة فترة منع التجول،وعدم الخروج إلاّ في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع،إذ إن المحافظة على الصحة العامة باتت من أهم الواجبات على أبناء هذا الوطن ومن يقيم على أرضه.
شارك في الاجتماع عن بُعد وكيل الإمارة للشؤون الأمنية عبدالله بن سعيد القحطاني .

روابط ذات صلة

الهلال الأحمر بالجوف يقدم الخدمات الطبية والتوعوية لسالكي الطريق

الهلال الأحمر بالجوف يقدم الخدمات الطبية والتوعوية لسالكي الطريق
أمير الجوف يستعرض عن بُعد مع مدير شرطة المنطقة الخطة الأمنية خلال منع التجول

أمير الجوف يستعرض عن بُعد مع مدير شرطة المنطقة الخطة الأمنية خلال منع التجول
أمانة الجوف توجه المحلات بوضع مسافة بين الزبائن للحد من انتشار فايروس كورونا

أمانة الجوف توجه المحلات بوضع مسافة بين الزبائن للحد من انتشار فايروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*