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الجهات الأمنية بمحافظة دومة الجندل تباشر تطبيق حظر التجول

الجهات الأمنية بمحافظة دومة الجندل تباشر تطبيق حظر التجول

منطقة الجوف

الجهات الأمنية بمحافظة دومة الجندل تباشر تطبيق حظر التجول

الجهات الأمنية بمحافظة دومة الجندل تباشر تطبيق حظر التجول
http://almnatiq.net/?p=845891
المناطق - الجوف

تنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – باشرت الجهات الامنية بمحافظة دومة الجندل بالجوف تطبيق حظر التجول من الساعة 7 مساءا وحتى الساعة 6 صباحا بقيادة مدير شرطة المحافظة العميد محمد بن محسن الرويلي وعدة جهات أمنية أخرى وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كرونا الجديد والتي يوليها ـ أيده الله ـ بالغ الحرص على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين .

وشملت مباشرة الجهات الأمنية مداخل المحافظة و الطرق الرئيسة ومداخل الأحياء ، ابتداءً من مساء اليوم الاثنين 28 رجب 1441هـ ، الموافق 23 مارس 2020م ، من السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً وذلك على مدى”21″ يوماً .

وامتثل المواطنون والمقيمون لتنفيذ الأمر الملكي ، وتعاونهم ببقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول ، وعدم الخروج إلاّ في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع ، للمحافظة على الصحة العامة التي تعد من أوليات حكومة خادم الحرمين الشريفين –رعاها الله- لأبناء هذا الوطن والمقيمين على أرضه .

وأكدت الجهات الأمنية أن متابعتهم لتنفيذ الحظر جاء طاعة لولي الأمر و الواجب الوطني الذي يحتم عليهم التنفيذ وتجاوب المواطنون و المقيميون البقاء في منازلهم لقناعتهم و إيمانهم لعدم تعريض أنفسهم وبلادهم لخطر تفشي هذه الجائحة .

وكانت مختلف الطرق الرئيسة وشوارع المحافظة قد شهدت خلوا من حركة السيارات والمواطنين والمقيمين ، منذ بدء ساعات المنع ما يدلل على ثقافة المجتمع وتعاملهم مع تطبيق التعليمات والاحترازات التي تسعى الدولة لتطبيقها للحد من تفشي هذه الجائحة التي تعاني منها دول العالم .

الجهات الأمنية المشاركة شرطة دومة الجندل والدوريات الأمنية و المرور و البحث الجنائي ، ويمكن التواصل والإبلاغ على الرقم الأمني 999 أو التواصل البلدي على الرقم 940 أو التواصل الصحي على الرقم 973 أو التواصل التجاري على الرقم 1900 سائلين الله السلامة للجميع .

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