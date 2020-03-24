الجهات الأمنية بمحافظة دومة الجندل تباشر تطبيق حظر التجول

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تنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – باشرت الجهات الامنية بمحافظة دومة الجندل بالجوف تطبيق حظر التجول من الساعة 7 مساءا وحتى الساعة 6 صباحا بقيادة مدير شرطة المحافظة العميد محمد بن محسن الرويلي وعدة جهات أمنية أخرى وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كرونا الجديد والتي يوليها ـ أيده الله ـ بالغ الحرص على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين .

وشملت مباشرة الجهات الأمنية مداخل المحافظة و الطرق الرئيسة ومداخل الأحياء ، ابتداءً من مساء اليوم الاثنين 28 رجب 1441هـ ، الموافق 23 مارس 2020م ، من السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً وذلك على مدى”21″ يوماً .

وامتثل المواطنون والمقيمون لتنفيذ الأمر الملكي ، وتعاونهم ببقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول ، وعدم الخروج إلاّ في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع ، للمحافظة على الصحة العامة التي تعد من أوليات حكومة خادم الحرمين الشريفين –رعاها الله- لأبناء هذا الوطن والمقيمين على أرضه .

وأكدت الجهات الأمنية أن متابعتهم لتنفيذ الحظر جاء طاعة لولي الأمر و الواجب الوطني الذي يحتم عليهم التنفيذ وتجاوب المواطنون و المقيميون البقاء في منازلهم لقناعتهم و إيمانهم لعدم تعريض أنفسهم وبلادهم لخطر تفشي هذه الجائحة .

وكانت مختلف الطرق الرئيسة وشوارع المحافظة قد شهدت خلوا من حركة السيارات والمواطنين والمقيمين ، منذ بدء ساعات المنع ما يدلل على ثقافة المجتمع وتعاملهم مع تطبيق التعليمات والاحترازات التي تسعى الدولة لتطبيقها للحد من تفشي هذه الجائحة التي تعاني منها دول العالم .

الجهات الأمنية المشاركة شرطة دومة الجندل والدوريات الأمنية و المرور و البحث الجنائي ، ويمكن التواصل والإبلاغ على الرقم الأمني 999 أو التواصل البلدي على الرقم 940 أو التواصل الصحي على الرقم 973 أو التواصل التجاري على الرقم 1900 سائلين الله السلامة للجميع .