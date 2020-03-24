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الطائف تنام قريرة العين في ظل التزام الأهالي بقرار منع التجول

الطائف تنام قريرة العين في ظل التزام الأهالي بقرار منع التجول

منطقة مكة المكرمة

الطائف تنام قريرة العين في ظل التزام الأهالي بقرار منع التجول

الطائف تنام قريرة العين في ظل التزام الأهالي بقرار منع التجول
http://almnatiq.net/?p=845900
المناطق - عادل الزهراني

التزم أهالي الطائف بقرار منع التجول والذي اقره خادم الحرمين الشريفين حفاظا على سلامة المواطنين كإجراء وقائي من انتشار فيروس كورونا في ظل مباشرة الجهات الأمنية بتنفيذ هذا القرار نامت الطائف قريرة العين ملتزمة بهذا القرار وقد تجولت المناطق عدد من الشوارع بخلوها من المارة وهذا يدل على وعي المواطن ومساهمته في الحفاظ على أمن هذا الوطن والمساهمة في الوقاية ‏⁧‫والجميع يردد كلنا_مسؤول‬⁩
‏والبقاء في المنزل سلاحنا الأقوى بإذن الله لمواجهة ⁧‫#فايروس_كورونا
وقد لاقى هذا الالتزام بالأنظمة اشادات من رواد شبكات التواصل الاجتماعي مثمنين ماتقدمه القيادة للحفاظ على صحة وامن المواطن.

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