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الأمير خالد الفيصل يطلع على تقرير عن حالة منع التجول بالمنطقة

الأمير خالد الفيصل يطلع على تقرير عن حالة منع التجول بالمنطقة

منطقة مكة المكرمة
الطائف تنام قريرة العين في ظل التزام الأهالي بقرار منع التجول

الطائف تنام قريرة العين في ظل التزام الأهالي بقرار منع التجول

منطقة مكة المكرمة
الجهات الأمنية بمحافظة دومة الجندل تباشر تطبيق حظر التجول

الجهات الأمنية بمحافظة دومة الجندل تباشر تطبيق حظر التجول

منطقة الجوف
التعليم من الورق إلى الشاشة

التعليم من الورق إلى الشاشة

يكتبون

الأمير خالد الفيصل يطلع على تقرير عن حالة منع التجول بالمنطقة

الأمير خالد الفيصل يطلع على تقرير عن حالة منع التجول بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=845905
المناطق - واس

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ‏على تقرير عن حالة منع التجول في يومه ‏الأول بالمنطقة، والذي رفعه لسموه ‏وكيل الإمارة الدكتور هشام الفالح.
‏وقدم سمو الأمير خالد الفيصل شكره لسكان المنطقة على ‏تجاوبهم المميز مع قرار منع التجوّل ولجميع القطاعات الأمنية العاملة في الميدان، مثمناً سموه الدور الذي يقومون به.

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