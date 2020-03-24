احدث الأخبار

“الأرصاد ” تنبه من عوالق ترابية على منطقة المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 “الأرصاد” تنبّه من أمطار رعدية على منطقة نجران
منطقة نجران
 النيابة العامة توجه بتوقيف فتاة حرضت على مخالفة منع التجول
أبرز المواد
 الجهات الأمنية بتيماء تباشر تنفيذ منع التجول في المحافظة
منطقة تبوك
 الكويت تعلن شفاء تسع حالات جديدة من مصابي كورونا
أبرز المواد
 ترامب يعلن بدء تجربة علاج كورونا.. ويحدد أول مدينة
أبرز المواد
 “كورونا” والسجون الأمريكية.. كارثة تلوح في الأفق
أبرز المواد
 كيف “يهرب” أثرياء العالم من فيروس كورونا؟
أبرز المواد
 الصين تسجل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 صندوق النقد الدولي يتوقع ركوداً عالمياً بسبب كورونا في 2020 وتعافياً في 2021
أبرز المواد
 الأمير خالد الفيصل يطلع على تقرير عن حالة منع التجول بالمنطقة
منطقة مكة المكرمة
 الطائف تنام قريرة العين في ظل التزام الأهالي بقرار منع التجول
منطقة مكة المكرمة
“الأرصاد ” تنبه من عوالق ترابية على منطقة المدينة المنورة

“الأرصاد ” تنبه من عوالق ترابية على منطقة المدينة المنورة

منطقة المدينة المنورة
“الأرصاد” تنبّه من أمطار رعدية على منطقة نجران

“الأرصاد” تنبّه من أمطار رعدية على منطقة نجران

منطقة نجران
النيابة العامة توجه بتوقيف فتاة حرضت على مخالفة منع التجول

النيابة العامة توجه بتوقيف فتاة حرضت على مخالفة منع التجول

أبرز المواد
الجهات الأمنية بتيماء تباشر تنفيذ منع التجول في المحافظة

الجهات الأمنية بتيماء تباشر تنفيذ منع التجول في المحافظة

منطقة تبوك

ترامب يعلن بدء تجربة علاج كورونا.. ويحدد أول مدينة

http://almnatiq.net/?p=845919
المناطق - وكالات

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الاثنين، أن الحرب ضد كورونا مستمرة، قائلا: “سنفوز في هذه الحرب ضد كورونا أسرع مما يتوقع البعض”، مشيرا إلى أن التجارب السريرية ستبدأ في نيويورك لمواجهة الفيروس القاتل.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي لخلية الأزمة الأميركية لمواجهة كورونا، أن الشركات الكبرى والصغرى الأميركية تضررت بشدة بسبب فيروس كورونا.

وأوضح أنه لن يسمح بأن يتحول فيروس كورونا إلى مشكلة اقتصادية طويلة الأمد، وأن هذا الفيروس سوف ينتهي انتشاره عاجلا أم آجلا.

وشدد ترامب على أن الوقت غير مناسب لتصفية الحسابات السياسية، مشيرا إلى أن النقاش مع الجمهوريين والديمقراطيين متواصل من أجل ميزانية مواجهة كورونا.

كما طالب الشعب الأميركي المحافظة على التباعد الاجتماعي، للحد من تفشي الفيروس.

قرار منع التلاعب

من جانب آخر، وقع الرئيس الأميركي قرارا يمنع التلاعب بأسعار المستلزمات اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.

وفي إفادته اليومية في البيت الأبيض قال ترامب إن التجارب ستبدأ في ولاية نيويورك على عقارات طبية موجودة بالفعل لمعرفة امكانية استخدامها لمكافحة الوباء.

وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن معدل الوفيات في أميركا من جراء الفيروس يظل تحت الواحد بالمئة.

وذكرت مصادر طبية أن أعداد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفع إلى 42600، فيما أصدر حاكم ولاية وست فرجينيا أمرا ببقاء السكان في منازلهم.

روابط ذات صلة

النيابة العامة توجه بتوقيف فتاة حرضت على مخالفة منع التجول

النيابة العامة توجه بتوقيف فتاة حرضت على مخالفة منع التجول
الكويت تعلن شفاء تسع حالات جديدة من مصابي كورونا

الكويت تعلن شفاء تسع حالات جديدة من مصابي كورونا
“كورونا” والسجون الأمريكية.. كارثة تلوح في الأفق

“كورونا” والسجون الأمريكية.. كارثة تلوح في الأفق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*