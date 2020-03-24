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الكويت تعلن شفاء تسع حالات جديدة من مصابي كورونا

الكويت تعلن شفاء تسع حالات جديدة من مصابي كورونا
http://almnatiq.net/?p=845922
المناطق - واس

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم شفاء تسع حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) هم مواطن كويتي وثمان مواطنات كويتيات ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 39 حالةً.
وقال في تصريح له إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات التسعة من الفيروس، مشيرًا إلى أنه ستنقل إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجها من المستشفى.

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