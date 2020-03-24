احدث الأخبار

“الأرصاد ” تنبه من عوالق ترابية على منطقة المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 “الأرصاد” تنبّه من أمطار رعدية على منطقة نجران
منطقة نجران
 النيابة العامة توجه بتوقيف فتاة حرضت على مخالفة منع التجول
أبرز المواد
 الجهات الأمنية بتيماء تباشر تنفيذ منع التجول في المحافظة
منطقة تبوك
 الكويت تعلن شفاء تسع حالات جديدة من مصابي كورونا
أبرز المواد
 ترامب يعلن بدء تجربة علاج كورونا.. ويحدد أول مدينة
أبرز المواد
 “كورونا” والسجون الأمريكية.. كارثة تلوح في الأفق
أبرز المواد
 كيف “يهرب” أثرياء العالم من فيروس كورونا؟
أبرز المواد
 الصين تسجل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 صندوق النقد الدولي يتوقع ركوداً عالمياً بسبب كورونا في 2020 وتعافياً في 2021
أبرز المواد
 الأمير خالد الفيصل يطلع على تقرير عن حالة منع التجول بالمنطقة
منطقة مكة المكرمة
 الطائف تنام قريرة العين في ظل التزام الأهالي بقرار منع التجول
منطقة مكة المكرمة
“الأرصاد ” تنبه من عوالق ترابية على منطقة المدينة المنورة

“الأرصاد ” تنبه من عوالق ترابية على منطقة المدينة المنورة

منطقة المدينة المنورة
“الأرصاد” تنبّه من أمطار رعدية على منطقة نجران

“الأرصاد” تنبّه من أمطار رعدية على منطقة نجران

منطقة نجران
النيابة العامة توجه بتوقيف فتاة حرضت على مخالفة منع التجول

النيابة العامة توجه بتوقيف فتاة حرضت على مخالفة منع التجول

أبرز المواد
الجهات الأمنية بتيماء تباشر تنفيذ منع التجول في المحافظة

الجهات الأمنية بتيماء تباشر تنفيذ منع التجول في المحافظة

منطقة تبوك

الجهات الأمنية بتيماء تباشر تنفيذ منع التجول في المحافظة

الجهات الأمنية بتيماء تباشر تنفيذ منع التجول في المحافظة
http://almnatiq.net/?p=845925
المناطق - تيماء - محمد العنزي :

شهدت محافظة تيماء مساء أمس مباشرة رجال الأمن من متخلف قطاعتها الأمنية ممثلة في الدوريات الأمنية والشرطة والمرور وأمن الطرق لتنفيذ أمر منع التجول إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
آل سعود ـ حفظة الله ـ بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ابتداءً من مساء اليوم من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً ولمدة ( 21 ) يوماً .

ورصدت “جوال منطقة تبوك ” من خلال تواجدها الميداني التزام كبير من قبل المواطنين والمقيمين وشهدت شوارع المحافظة خلو تام من الحركة المرورية وذلك تنفيذً للقرار الذي صدر حرصاً على صحتهم وسلامتهم وللحد من انتشار فيروس كورونا وكما رصد عدسة المناطق إغلاق اغلب الأنشطة التجارية وعدد قليل من الأنشطة تعمل وهي المستثناة من القرار.

من جانبهم جسد المواطنون والمقيمون امتثالهم لتنفيذ الأمر الملكي وتعاونهم ببقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول وعدم الخروج إلاّ في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع للمحافظة على الصحة العامة التي تعد من أوليات حكومة خادم الحرمين الشريفين –رعاها الله- لأبناء هذا الوطن والمقيمين على أرضه .

روابط ذات صلة

وطني مسؤوليتي في التنمية الاجتماعية بتبوك

وطني مسؤوليتي في التنمية الاجتماعية بتبوك
تبوك تبدأ تطبيق فرض حظر التجول الجزئي بسبب “كورونا”

تبوك تبدأ تطبيق فرض حظر التجول الجزئي بسبب “كورونا”
بلدية محافظة تيماء تواصل جهودها في تطهير وتعقيم سوق الخضار بالمحافظة

بلدية محافظة تيماء تواصل جهودها في تطهير وتعقيم سوق الخضار بالمحافظة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*