الجهات الأمنية بتيماء تباشر تنفيذ منع التجول في المحافظة

المناطق - تيماء - محمد العنزي :

شهدت محافظة تيماء مساء أمس مباشرة رجال الأمن من متخلف قطاعتها الأمنية ممثلة في الدوريات الأمنية والشرطة والمرور وأمن الطرق لتنفيذ أمر منع التجول إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

آل سعود ـ حفظة الله ـ بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ابتداءً من مساء اليوم من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً ولمدة ( 21 ) يوماً .

ورصدت “جوال منطقة تبوك ” من خلال تواجدها الميداني التزام كبير من قبل المواطنين والمقيمين وشهدت شوارع المحافظة خلو تام من الحركة المرورية وذلك تنفيذً للقرار الذي صدر حرصاً على صحتهم وسلامتهم وللحد من انتشار فيروس كورونا وكما رصد عدسة المناطق إغلاق اغلب الأنشطة التجارية وعدد قليل من الأنشطة تعمل وهي المستثناة من القرار.

من جانبهم جسد المواطنون والمقيمون امتثالهم لتنفيذ الأمر الملكي وتعاونهم ببقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول وعدم الخروج إلاّ في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع للمحافظة على الصحة العامة التي تعد من أوليات حكومة خادم الحرمين الشريفين –رعاها الله- لأبناء هذا الوطن والمقيمين على أرضه .

