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“الأرصاد” تنبّه من أمطار رعدية على منطقة نجران

“الأرصاد” تنبّه من أمطار رعدية على منطقة نجران
http://almnatiq.net/?p=845934
المناطق - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية مصحوبة بأتربة مثارة تتسبب في تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.
وبينت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 2 صباح الأربعاء.

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