“الأرصاد ” تنبه من عوالق ترابية على منطقة المدينة المنورة

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم الثلاثاء, يتضمن رياحاً نشطة، وعوالق ترابية تشمل تأثيراتها تدنٍ في مدى الرؤية بالمدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وخيبر ووادي الفرع.

وبيّنت أن الحالة تستمر حتى السادسة مساءً.