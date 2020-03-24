وفاة مصاب كورونا في إيران بعدما منحه رجل دين علاجا زعم أنه مرسل من النبي ﷺ

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توفي مواطن ايراني مصاب بفيروس كورونا بعدما منحه رجل دين علاجاً زعم أنه مرسل من النبي ﷺ لعلاجه من الفيروس.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية بزعمها هي الأخرى أن رجل الدين دخل بطريقة غير مشروعة إلى مستشفى “بهشتي” بمدينة “أنزلي” الساحلية شمال إيران مطلع الأسبوع وزار المريض في وحدة العناية المركزة ومنحه العلاج الذي زعم ان النبي ﷺ أرسله لعلاجه.

وحتى الآن، سجلت إيران وفقاً أرقام حكومية أكثر من 23 ألف حالة إصابة بالفيروس وأكثر من 1800 وفاة، فيما تقول منظمات حقوقية إيران أن الرقم أكثر من ذلك بكثير..