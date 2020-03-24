احدث الأخبار

وزير التجارة التونسي: إيطاليون استولوا على باخرة محملة بكحول طبية لتونس
أبرز المواد
 وفاة مصاب كورونا في إيران بعدما منحه رجل دين علاجا زعم أنه مرسل من النبي ﷺ
أبرز المواد
 “الأرصاد ” تنبه من عوالق ترابية على منطقة المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 “الأرصاد” تنبّه من أمطار رعدية على منطقة نجران
منطقة نجران
 النيابة العامة توجه بتوقيف فتاة حرضت على مخالفة منع التجول
أبرز المواد
 الجهات الأمنية بتيماء تباشر تنفيذ منع التجول في المحافظة
منطقة تبوك
 الكويت تعلن شفاء تسع حالات جديدة من مصابي كورونا
أبرز المواد
 ترامب يعلن بدء تجربة علاج كورونا.. ويحدد أول مدينة
أبرز المواد
 “كورونا” والسجون الأمريكية.. كارثة تلوح في الأفق
أبرز المواد
 كيف “يهرب” أثرياء العالم من فيروس كورونا؟
أبرز المواد
 الصين تسجل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 صندوق النقد الدولي يتوقع ركوداً عالمياً بسبب كورونا في 2020 وتعافياً في 2021
أبرز المواد
وزير التجارة التونسي: إيطاليون استولوا على باخرة محملة بكحول طبية لتونس

وزير التجارة التونسي: إيطاليون استولوا على باخرة محملة بكحول طبية لتونس

أبرز المواد
وفاة مصاب كورونا في إيران بعدما منحه رجل دين علاجا زعم أنه مرسل من النبي ﷺ

وفاة مصاب كورونا في إيران بعدما منحه رجل دين علاجا زعم أنه مرسل من النبي ﷺ

أبرز المواد
“الأرصاد ” تنبه من عوالق ترابية على منطقة المدينة المنورة

“الأرصاد ” تنبه من عوالق ترابية على منطقة المدينة المنورة

منطقة المدينة المنورة
“الأرصاد” تنبّه من أمطار رعدية على منطقة نجران

“الأرصاد” تنبّه من أمطار رعدية على منطقة نجران

منطقة نجران

وفاة مصاب كورونا في إيران بعدما منحه رجل دين علاجا زعم أنه مرسل من النبي ﷺ

وفاة مصاب كورونا في إيران بعدما منحه رجل دين علاجا زعم أنه مرسل من النبي ﷺ
http://almnatiq.net/?p=845945
المناطق-الرياض

توفي مواطن ايراني مصاب بفيروس كورونا بعدما منحه رجل دين علاجاً زعم أنه مرسل من النبي ﷺ لعلاجه من الفيروس.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية بزعمها هي الأخرى أن رجل الدين دخل بطريقة غير مشروعة إلى مستشفى “بهشتي” بمدينة “أنزلي” الساحلية شمال إيران مطلع الأسبوع وزار المريض في وحدة العناية المركزة ومنحه العلاج الذي زعم ان النبي ﷺ أرسله لعلاجه.
وحتى الآن، سجلت إيران وفقاً أرقام حكومية أكثر من 23 ألف حالة إصابة بالفيروس وأكثر من 1800 وفاة، فيما تقول منظمات حقوقية إيران أن الرقم أكثر من ذلك بكثير..

روابط ذات صلة

وزير التجارة التونسي: إيطاليون استولوا على باخرة محملة بكحول طبية لتونس

وزير التجارة التونسي: إيطاليون استولوا على باخرة محملة بكحول طبية لتونس
النيابة العامة توجه بتوقيف فتاة حرضت على مخالفة منع التجول

النيابة العامة توجه بتوقيف فتاة حرضت على مخالفة منع التجول
الكويت تعلن شفاء تسع حالات جديدة من مصابي كورونا

الكويت تعلن شفاء تسع حالات جديدة من مصابي كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*