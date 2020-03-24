احدث الأخبار

وزير التجارة التونسي: إيطاليون استولوا على باخرة محملة بكحول طبية لتونس
أبرز المواد
 وفاة مصاب كورونا في إيران بعدما منحه رجل دين علاجا زعم أنه مرسل من النبي ﷺ
أبرز المواد
 “الأرصاد ” تنبه من عوالق ترابية على منطقة المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 “الأرصاد” تنبّه من أمطار رعدية على منطقة نجران
منطقة نجران
 النيابة العامة توجه بتوقيف فتاة حرضت على مخالفة منع التجول
أبرز المواد
 الجهات الأمنية بتيماء تباشر تنفيذ منع التجول في المحافظة
منطقة تبوك
 الكويت تعلن شفاء تسع حالات جديدة من مصابي كورونا
أبرز المواد
 ترامب يعلن بدء تجربة علاج كورونا.. ويحدد أول مدينة
أبرز المواد
 “كورونا” والسجون الأمريكية.. كارثة تلوح في الأفق
أبرز المواد
 كيف “يهرب” أثرياء العالم من فيروس كورونا؟
أبرز المواد
 الصين تسجل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 صندوق النقد الدولي يتوقع ركوداً عالمياً بسبب كورونا في 2020 وتعافياً في 2021
أبرز المواد
وزير التجارة التونسي: إيطاليون استولوا على باخرة محملة بكحول طبية لتونس

وزير التجارة التونسي: إيطاليون استولوا على باخرة محملة بكحول طبية لتونس

أبرز المواد
وفاة مصاب كورونا في إيران بعدما منحه رجل دين علاجا زعم أنه مرسل من النبي ﷺ

وفاة مصاب كورونا في إيران بعدما منحه رجل دين علاجا زعم أنه مرسل من النبي ﷺ

أبرز المواد
“الأرصاد ” تنبه من عوالق ترابية على منطقة المدينة المنورة

“الأرصاد ” تنبه من عوالق ترابية على منطقة المدينة المنورة

منطقة المدينة المنورة
“الأرصاد” تنبّه من أمطار رعدية على منطقة نجران

“الأرصاد” تنبّه من أمطار رعدية على منطقة نجران

منطقة نجران

وزير التجارة التونسي: إيطاليون استولوا على باخرة محملة بكحول طبية لتونس

وزير التجارة التونسي: إيطاليون استولوا على باخرة محملة بكحول طبية لتونس
http://almnatiq.net/?p=845948
المناطق-الرياض

أعلن وزير التجارة التونسي، محمد المسيليني، أن باخرة كانت متجهة إلى تونس محملة بكحول طبيّة سُرقت في البحر من طرف إيطاليين.

وأضاف المسيليني، في مقابلة مع برنامج “تونس اليوم”، المُذاع عبر قناة “الحوار التونسي”، مساء الإثنين، أن ما حدث يشبه واقعة سرقة دولة التشيك لشحنة مساعدات طبية من الصين إلى إيطاليا.
وفي تفسيره لما حدث، قال المسيليني إن “هناك حالة هستريا، هذه الدول التي تسرق بعضها، الاتحاد الأوروبي ما عاد اتحاد أوروبي”.
وفي وقت سابق الإثنين، قالت مديرة المركز الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية، إن عدد إصابات فيروس كورونا ارتفع إلى 89، بعد تسجيل 14 حالة جديدة في تونس.

روابط ذات صلة

وفاة مصاب كورونا في إيران بعدما منحه رجل دين علاجا زعم أنه مرسل من النبي ﷺ

وفاة مصاب كورونا في إيران بعدما منحه رجل دين علاجا زعم أنه مرسل من النبي ﷺ
النيابة العامة توجه بتوقيف فتاة حرضت على مخالفة منع التجول

النيابة العامة توجه بتوقيف فتاة حرضت على مخالفة منع التجول
الكويت تعلن شفاء تسع حالات جديدة من مصابي كورونا

الكويت تعلن شفاء تسع حالات جديدة من مصابي كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*