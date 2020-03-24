وزير التجارة التونسي: إيطاليون استولوا على باخرة محملة بكحول طبية لتونس

المناطق-الرياض

أعلن وزير التجارة التونسي، محمد المسيليني، أن باخرة كانت متجهة إلى تونس محملة بكحول طبيّة سُرقت في البحر من طرف إيطاليين.

وأضاف المسيليني، في مقابلة مع برنامج “تونس اليوم”، المُذاع عبر قناة “الحوار التونسي”، مساء الإثنين، أن ما حدث يشبه واقعة سرقة دولة التشيك لشحنة مساعدات طبية من الصين إلى إيطاليا.

وفي تفسيره لما حدث، قال المسيليني إن “هناك حالة هستريا، هذه الدول التي تسرق بعضها، الاتحاد الأوروبي ما عاد اتحاد أوروبي”.

وفي وقت سابق الإثنين، قالت مديرة المركز الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية، إن عدد إصابات فيروس كورونا ارتفع إلى 89، بعد تسجيل 14 حالة جديدة في تونس.