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قمة افتراضية الخميس لقادة مجموعة العشرين حول “كورونا”

قمة افتراضية الخميس لقادة مجموعة العشرين حول “كورونا”
Japan's Prime Minister Shinzo Abe, front row center, speaks while Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, front row left, and Argentina's President Mauricio Macri, front row right, listen during a working lunch at the Group of 20 (G-20) summit in Osaka, western Japan, Friday, June 28, 2019. (Kiyoshi Ota/Pool Photo via AP)
http://almnatiq.net/?p=845960
المناطق-يوسف المطيري

قالت وكالة “رويترز” إن قادة مجموعة العشرين التي سيعقدون مؤتمرا عبر الهاتف يوم الخميس المقبل لمناقشة تفشي فيروس كورونا.
وكانت المملكة أعلنت الثلاثاء الماضي، عن إجراء اتصالات مستمرة مع دول المجموعة لعقد اجتماع قمة استثنائية افتراضية خلال هذا الأسبوع بهدف بحث سبل توحيد الجهود لمواجهة انتشار وباء كورونا.
وتاتي الدعوة استشعاراً من المملكة بأهمية تكثيف الجهود الدولية المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد وفي ضوء رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام.
وكان وزراء مالية المجموعة ومحافظو بنوكها المركزية اتفقوا خلال مؤتمر منفصل عبر الهاتف أمس الاثنين على وضع “خطة عمل” للتعامل مع تفشي الفيروس الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسفر عن ركود عالمي.

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