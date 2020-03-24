وفاة أحد أفراد عائلة خامنئي بكورونا

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المناطق - وكالات

توفيت والدة زوجة ابن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت الوكالة الرسمية للأنباء الإيرانية “إرنا”: “توفيت، الأحد، سيدة عزت هاموشي، حماة ميسم خامنئي، ابن مرشد الثورة الإيرانية، في مستشفى بطهران كانت تتلقى الرعاية الصحية فيه”.

وأوضحت الوكالة أن جثمان هاموشي دفن أمس الاثنين.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الصحة الإيرانية بأن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 1812، فيما وصل عدد الإصابات إلى 23049.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 127 وفاة و1411 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغ عدد المتعافين 8376.

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