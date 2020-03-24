الرئيس الأمريكي يؤكد أن بلاده تسعى للقضاء على فيروس كورونا بشكل أسرع

المناطق - وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تسعى للقضاء على فيروس كورونا المستجد بشكل أسرع مما يتوقعه البعض، مشيرًا إلى أنه خلال 15 يومًا سيتخذ قرارًا حاسمًا بشأن الطريق الذي ستسلكه بلاده في القضاء على الفيروس.

وقال في المؤتمر الصحفي اليومي لمجموعة عمل البيت الأبيض لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد: “إن مشكلة كورونا هي أزمة طبية، ولن نسمح بتحويلها إلى أزمة مالية طويلة الأمد، ولن ندع ذلك يحدث “.

وحول حزمة تحفيز مجلس الشيوخ الأمريكي، أكد الرئيس الأمريكي ترامب إن الجمهوريين والديمقراطيين ليس لديهم خيار سوى التوصل إلى اتفاق، حاثًا الكونغرس على إظهار روح التعاون والعمل معًا لتمرير مشروع قانون مجلس الشيوخ كما هو مكتوب، وتجنب أي أجندات حزبية، ودعاهم لأن يتكاتفوا ويتوقفوا عن السياسة الحزبية.

وكشف خلال المؤتمر أن نيويورك ستبدأ تجارب سريرية على دواء وصفه كعلاج محتمل للفيروس التاجي الجديد.