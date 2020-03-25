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هل تسببت مباراة كرة قدم بتفشي كورونا في إيطاليا؟

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هل تسببت مباراة كرة قدم بتفشي كورونا في إيطاليا؟

هل تسببت مباراة كرة قدم بتفشي كورونا في إيطاليا؟
http://almnatiq.net/?p=845995
المناطق - وكالات

رجح أطباء أن يكون السبب وراء تفشي فيروس كورونا في إيطاليا بهذه السرعة وعلى نحو غير مسبوق، مباراة كرة قدم أقيمت في فبراير الماضي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة “كوريير ديلو سبوت” الإيطالية، الثلاثاء، أن مباراة فريق أتلانتا الإيطالي وضيفه فالنسيا الإسباني في ذهاب الدور الساس عشر ضمن دوري أبطال أوروبا، هي السبب وراء تفشي فيروس كورونا في إيطاليا.

ونقلت الصحيفة عن الطبيب فابيانو دي ماركو، مدير أمراض الرئة في مستشفى بابا جيوفاني في إيطاليا قوله، إن “مباراة أتلانتا وفالنسيا في سان سيرو كانت قنبلة بيولوجية، خصوصا أنها كانت بحضور أكثر من 40 ألف شخص من مدينة بيرغامو”.

وأكد أن “تنقل هؤلاء المشجعين بالحافلات والسيارات والقطارات أدى إلى سرعة تفشي الوباء على النحو الذي تشهده البلاد اليوم”.

وأقيمت المباراة على ملعب سان سيرو في ميلان في 19 من فبراير الماضي، وذلك قبل أيام قليلة من اكتشاف إيطاليا “الكارثة” التي حلت بها بسبب انتشار فيروس كورونا.

وذكرت إذاعة “كادينا سير” الإيطاليا أن هذه المباراة تسببت بوفاة حوالي 500 شخص بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، وتسببت كذلك في إصابة أكثر من ثلث لاعبي فالنسيا وعدد كبير من جماهيره.

وانتهت المبارة بين أتلانتا وضيفه فالنسيا بفوز كبير لأصحاب الأرض بنتيجة 4-1، قبل أن يجددوا فوزهم على فالنسيا بمباراة الإياب في إسبانيا بنتيجة 4-3، ويحجزوا عن جدارة واستحقاق تذكرة العبور للدور ربع النهائي من “الشامبيونزليغ”.

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