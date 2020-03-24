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منصة “سُبل” تقدم خدمات التثقيف والإرشاد المهني عن بُعد للباحثين عن عمل والطلاب

منصة “سُبل” تقدم خدمات التثقيف والإرشاد المهني عن بُعد للباحثين عن عمل والطلاب

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منصة “سُبل” تقدم خدمات التثقيف والإرشاد المهني عن بُعد للباحثين عن عمل والطلاب

منصة “سُبل” تقدم خدمات التثقيف والإرشاد المهني عن بُعد للباحثين عن عمل والطلاب
http://almnatiq.net/?p=845997
المناطق - الرياض

حث صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” عملائه على الاستفادة من خدمات التثقيف والإرشاد المهني عن بُعد التي تقدمها منصة “سُبل ” المتوفرة على الموقع الإكتروني ،وذلك في سياق الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية الحكومية الراهنة لمكافحة فيروس كورونا (COVID-19).
وتسعى منصة “سُبل ” إلى تمكين الطلاب والباحثين عن عمل والموظفين، من اتخاذ خيارات تعلم وخيارات مهنية أفضل عن طريق بناء منظومة متكاملة من خدمات التثقيف والإرشاد المهني، في إطار بناء نظام شامل يعد الأفضل من نوعه في المملكة .
كما توفر “سُبل” إلى بيئة إلكترونية تفاعلية تهتم بالتثقيف والإرشاد المهني للفئات المستهدفة، وتمكينها من الاختيار الفعال لمسارات التعليم والعمل، وتطوير أدوات تساعد على تحديد الميول ومطابقتها مع المسارات الوظيفية، وكذلك تتيح خدمة التواصل مع مرشدين مهنيين عن بعد، لتقديم خدمة الارشاد المهني للباحثين عن عمل في جميع مناطق المملكة.
وتساعد “سُبل” في تمكين المستفيدين من معرفة الميول المهنية والأكاديمية، والإسهام في زيادة نسبة الاستقرار الوظيفي والأكاديمي للمستفيدين، وتوعيتهم بأهم المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتمكينهم من معرفة أهم المهن المستقبلية ونبذة عنها، وتقديم الاستشارات المهنية عن بعد وبشكل مباشر.
وتُمكِّن المنصة الكوادر الوطنية من الاطلاع على المسارات المهنية المتنوعة وقطاعات سوق العمل على نحو متساو بما فيها القطاع الخاص والعمل الحر، ودعمهم بمهارات للتخطيط لمساراتهم المهنية التي تتسق مع طموحاتهم الشخصية واحتياجات سوق العمل، وإرساء توقعات واقعية حول السنوات الأولى من الوظيفة وتطوير المهارات اللازمة لسوق العمل، وتطوير المرشدين المهنيين.

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