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وفاة أول فنان عالمي جراء إصابته بفيروس كورونا

وفاة أول فنان عالمي جراء إصابته بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=845998
المناطق - وكالات

أعلن في فرنسا اليوم الثلاثاء عن وفاة عازف موسيقي مشهور متأثرا بإصابته بفيروس كورونا الجديد.

وقال تييري دوروبير، ناشر أعمال عازف الساكسوفون الكاميروني الشهير مانو ديبانغو، إن الفنان توفي في فرنسا جراء إصابته بمرض كوفيد-19 عن عمر ناهز 86 عاما.

ووفقا لوكالة فرانس برس، أصبح ديبانغو أسطورة “الأفرو-جاز”، أول نجم عالمي يقضي جراء إصابته بفيروس كورونا الجديد.

وأوضح ناشر أعمال الفنان الموسيقية دوروبير إن الفنان الكاميروني “توفي صباحا في أحد مستشفيات منطقة باريس”.

وجاء على صفحة الفنان على فيسبوك أن “مراسم الدفن ستتم في إطار عائلي محض وسيقام له تكريم لاحق في أقرب فرصة ممكنة”.

ومانو ديبانغو هو مؤلف إحدى أشهر الأغاني في مجال موسيقى العالم “سول ماكوسا” في العام 1972.

وكان هذا العمل أغنية ثانوية في أسطوانة مكرسة لنشيد لمنتخب الكاميرون لكرة القدم بمناسبة كأس الأمم الأفريقية، وقد رصدها منسقو الأسطوانات في نيويورك فعرفت نجاحا كبيرا.

وقد اتهم مانو ديبانغو مايكل جاكسون بالسرقة الفنية في أغنية من أسطوانته “ثريلر”، وتوصل الفنانان إلى تسوية مالية.

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