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“أبل” تدخل مساعدها الصوتي “سيري” في معركة مكافحة كورونا

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“أبل” تدخل مساعدها الصوتي “سيري” في معركة مكافحة كورونا

“أبل” تدخل مساعدها الصوتي “سيري” في معركة مكافحة كورونا
http://almnatiq.net/?p=846021
المناطق - وكالات

أعلنت شركة “أبل” الأميركية، دخول مساعدها الصوتي “سيري” في معركة القضاء على فيروس كورونا المستجد.

وذكر موقع “ذا فيرج” المتخصص بالأخبار التقنية أن “سيري” سيوفر المعلومات الطبية الوقائية الهامة لحاملي هواتف وأجهزة أبل الذين يرغبون في التعرف أكثر على فيروس كورونا وأعراض الإصابة وطرق وخطوات الوقاية، وذلك من خلال توجيه الأسئلة إلى المساعد الصوتي.

وسيعرض “سيري” عند سماعه أسئلة تتعلق بالفيروس، مثل هل تشعر بالحمى، هل لديك سعال جاف، ماذا عن الشعور بضيق في التنفس، ويعرض نصائح وعناوين المراكز الطبية القريبة من المستخدم.

وفيما يتعلق بدقة الإجابات وصحة المعلومات التي يقدمها “سيري”، أوضحت أبل، أن جميع المعلومات والإجابات التي يتم عرضها من خلال مساعدها الصوتي مدعومة من مركزي الصحة العامة ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها داخل الولايات المتحدة.

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