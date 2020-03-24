قبل عام خرج الأسبان للتراشق بالطماطم.. والآن يبحثون عنها

المناطق-يوسف المطيري

‏‪‏في أغسطس من العام الماضي خرج المواطنون الأسبان إلى الشوارع للمشاركة في مهرجان التراشق بالطماطم الذي يقام كل عام ، واليوم أصبحوا يخرجون ليبحثون عن الطماطم فلا يجدونها.

وجاء فقدان الطماطم من الأسواق الأسبانية نتيجة انتشار الهلع والخوف لدى المواطنين من جائحة كورونا حيث باتت أرفف المتاجر في أسبانيا فارغة تماماً .

وخوفاً من هذا الوباء قام الأسبانيين بشراء بكميات كبيرة، تاركين أرفف محلات السوبر ماركت فارغة، أمام المواطنين الذين لم يتمكنوا من شراء حاجياتهم.

وعلى غرار ذلك تعرضت المتاجر في العديد من الدول الأوربية لأمواج بشرية كل يبحث عما يشتريه خوفاً من نفاذ المخزون على إثر ما تتعرض له أوروبا ودول العالم من تفشي لفيروس كرونا.

هذا المشهد الذي حرصت صحيفة “المناطق” على نشره يأتي في إطار حث الجميع على أهمية شكر النعمة والحذر من تبدلها بالنقم (وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ).