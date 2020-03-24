احدث الأخبار

قبل عام خرج الأسبان للتراشق بالطماطم.. والآن يبحثون عنها
أبرز المواد
 النيابة العامة: ضبط الفتاة المحرضة على مخالفة منع التجول.. وتم مباشرة التحقيق معها
أبرز المواد
 ماليزيا تسجل 106 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 منصة “سُبل” تقدم خدمات التثقيف والإرشاد المهني عن بُعد للباحثين عن عمل والطلاب
أبرز المواد
 المملكة المتحدة تطالب المتمردين الحوثيين بإتاحة وصول المساعدات لليمنيين
أبرز المواد
 أسعار النفط تترتفع بنسبة 2.85 %
أبرز المواد
 الرئيس الأمريكي يؤكد أن بلاده تسعى للقضاء على فيروس كورونا بشكل أسرع
دولي
 الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة شرق مديرية الصفراء
أبرز المواد
 وفاة أحد أفراد عائلة خامنئي بكورونا
أبرز المواد
 الطوارئ الصحية في فرنسا تدخل حيز التنفيذ
أبرز المواد
 مدير الأمن العام : الجهات الأمنية باشرت تطبيق أمر منع التجول في جميع مناطق المملكة ويشيد بتعاون المواطن والمقيم
أبرز المواد
 قمة افتراضية الخميس لقادة مجموعة العشرين حول “كورونا”
أبرز المواد
قبل عام خرج الأسبان للتراشق بالطماطم.. والآن يبحثون عنها

قبل عام خرج الأسبان للتراشق بالطماطم.. والآن يبحثون عنها

أبرز المواد
النيابة العامة: ضبط الفتاة المحرضة على مخالفة منع التجول.. وتم مباشرة التحقيق معها

النيابة العامة: ضبط الفتاة المحرضة على مخالفة منع التجول.. وتم مباشرة التحقيق معها

أبرز المواد
ماليزيا تسجل 106 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

ماليزيا تسجل 106 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد
منصة “سُبل” تقدم خدمات التثقيف والإرشاد المهني عن بُعد للباحثين عن عمل والطلاب

منصة “سُبل” تقدم خدمات التثقيف والإرشاد المهني عن بُعد للباحثين عن عمل والطلاب

أبرز المواد

قبل عام خرج الأسبان للتراشق بالطماطم.. والآن يبحثون عنها

قبل عام خرج الأسبان للتراشق بالطماطم.. والآن يبحثون عنها
http://almnatiq.net/?p=846038
المناطق-يوسف المطيري

‏‪‏في أغسطس من العام الماضي خرج المواطنون الأسبان إلى الشوارع للمشاركة في مهرجان التراشق بالطماطم الذي يقام كل عام ، واليوم أصبحوا يخرجون ليبحثون عن الطماطم فلا يجدونها.
وجاء فقدان الطماطم من الأسواق الأسبانية نتيجة انتشار الهلع والخوف لدى المواطنين من جائحة كورونا حيث باتت أرفف المتاجر في أسبانيا فارغة تماماً .
وخوفاً من هذا الوباء قام الأسبانيين بشراء بكميات كبيرة، تاركين أرفف محلات السوبر ماركت فارغة، أمام المواطنين الذين لم يتمكنوا من شراء حاجياتهم.
وعلى غرار ذلك تعرضت المتاجر في العديد من الدول الأوربية لأمواج بشرية كل يبحث عما يشتريه خوفاً من نفاذ المخزون على إثر ما تتعرض له أوروبا ودول العالم من تفشي لفيروس كرونا.
هذا المشهد الذي حرصت صحيفة “المناطق” على نشره يأتي في إطار حث الجميع على أهمية شكر النعمة والحذر من تبدلها بالنقم (وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ).

روابط ذات صلة

النيابة العامة: ضبط الفتاة المحرضة على مخالفة منع التجول.. وتم مباشرة التحقيق معها

النيابة العامة: ضبط الفتاة المحرضة على مخالفة منع التجول.. وتم مباشرة التحقيق معها
ماليزيا تسجل 106 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

ماليزيا تسجل 106 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا
منصة “سُبل” تقدم خدمات التثقيف والإرشاد المهني عن بُعد للباحثين عن عمل والطلاب

منصة “سُبل” تقدم خدمات التثقيف والإرشاد المهني عن بُعد للباحثين عن عمل والطلاب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*