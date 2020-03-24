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لجنة العقار والإسكان بغرفة الأحساء تدعو العقاريين لإعفاء المستأجرين المتأثرين بأزمة فيروس كورونا المستجد

لجنة العقار والإسكان بغرفة الأحساء تدعو العقاريين لإعفاء المستأجرين المتأثرين بأزمة فيروس كورونا المستجد

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أمانة الشرقية: الانتهاء من إعادة إنشاء مدخل ضاحية الملك فهد بالدمام خلال شهر

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وزير الشؤون الإسلامية يتابع سير تقديم الخدمات عبر خدمة التواصل في البوابة الإلكترونية

وزير الشؤون الإسلامية يتابع سير تقديم الخدمات عبر خدمة التواصل في البوابة الإلكترونية

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وزير الشؤون الإسلامية يتابع سير تقديم الخدمات عبر خدمة التواصل في البوابة الإلكترونية

وزير الشؤون الإسلامية يتابع سير تقديم الخدمات عبر خدمة التواصل في البوابة الإلكترونية
http://almnatiq.net/?p=846042
المناطق - واس

تابع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ سير تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين ومنسوبي المساجد عبر منصة التواصل بالبوابة الإلكترونية للوزارة، التي اطلقتها الوزارة للاستفادة من خدماتها المتنوعة عن بعد تزامنًا مع الاجراءات الاحترازية التي تقدمها أجهزة الدولة لمنع انتشار فايروس كورونا .
وأكد معاليه أن هذه الخدمة تهدف إلى التكامل بين جميع قنوات التواصل التي توفرها الوزارة للمستفيدين من خدماتها إسهاماً في تقديم أرقى الخدمات للمواطنين ومنسوبي المساجد بمختلف مناطق المملكة تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة وقيامًا بالواجب والمسئولية الملقاة على عاتق الجميع.
وأشار إلى أن هذه الخدمة مرتبطة بنظام مركز الاتصال الموحد (1933)، وهي قناة جديدة تتيح للجمهور التواصل مع مختلف قطاعات الوزارة وفروعها ، حيث تُقدم الخدمة من خلال تعبئة نموذج التواصل واختيار نوع الخدمة (شكوى، أو مقترح أو استفسار)، ويتم توجيه الطلب آلياً إلى نظام مركز الاتصال الموحد لمعالجة الطلب، كما يتم التواصل مع المستفيد برسالة نصية تصل على هاتفه برقم مراجعة كي يستطيع متابعة حالة الطلب لاحقاً.
ونوه معالي الدكتور آل الشيخ بتظافر الجهود من جميع العاملين في المجال التقني لتقديم الخدمات والتيسير على المستفيدين من خدمات الوزارة عن بعد، مبيناً أن جميع العاملين بالوزارة يستشعرون عظم المسئولية والأمانة تجاه بيوت الله ويعملون بتفان واخلاص لتحقيق رسالة الوزارة في خدمة الإسلام والمسلمين وتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين وفق توجيهات القيادة الرشيدة .
يذكر أن خدمة التواصل تم إطلاقها أمس وتأتي ضمن عدد من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة للمستفيدين تيسيرًا على المراجعين في التواصل عن بعد مع جميع قطاعات الوزارة، واستمرارًا في مشروع التحول الرقمي للوزارة في مواكبة رؤية المملكة 2030.

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