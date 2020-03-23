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صحة جازان تصدر توضيحا عن ما يتم تداوله عن حالة مصابة بكورونا في مستشفى محمد بن ناصر..

صحة جازان تصدر توضيحا عن ما يتم تداوله عن حالة مصابة بكورونا في مستشفى محمد بن ناصر..

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صحة جازان تصدر توضيحا عن ما يتم تداوله عن حالة مصابة بكورونا في مستشفى محمد بن ناصر..

صحة جازان تصدر توضيحا عن ما يتم تداوله عن حالة مصابة بكورونا في مستشفى محمد بن ناصر..
http://almnatiq.net/?p=846043
جازان - فضه عطيف:

إشارة إلى ما يتم تداوله بخصوص تسجيل حالة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، تود صحة جازان أن توضح بأن الحالة هي واحدة من الحالتين التي تم الإعلان عنها اليوم في بيان الوزارة لمريض منوم بالمستشفى والذي أظهرت التحاليل المخبرية إيجابية الفيروس وكما هو متبع مع كل الحالات التي يثبت إيجابيتها للفيروس فقد تم حصر جميع المخالطين وحجرهم صحياً بأحد الفنادق بمدينة جيزان حتى ظهور النتائج المخبرية.

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