محافظ بيش يقف ميدانياً مع الأجهزة الامنية ويتابع بدء منع التجول بالمحافظة

بيش - فضه عطيف:

دخل منع التجول حيز التنفيذ في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، الساعة 7 من مساء اليوم الإثنين وحتى الساعة 6 صباحاً ولمدة 21 يوماً، وذلك بناء على قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

ويستثنى من منع التجول قطاع الأغذية (نقاط البيع) كالتموينات والسوبر ماركت، والقطاع الصحي كالصيدليات وما في حكمها والعيادات الطبية (المستوصفات) والمستشفيات وقطاع الإعلام بمختلف وسائله.

وفي منطقة جازان بمحافظة بيش يقف محافظ بيش مع الاجهزة الامنية بالمحافظة مع مدير شرطة المحافظة ميدانياً لحظة بدء سريان منع التجول بالمحافظةو قراها وذكر محافظ بيش حسن بن عبدالله ابو شرحه بأن هذه الأعمال تأتي بناءً على توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبمتابعة سيدي سمو امير منطقة جازان وذلك لمنع التجول حفاظاً على سلامة المواطن والمقيم للسيطرة على انتشار فيروس كورونا و قال ابو شرحه أتمنى من كل مواطن اًو مقيم التقيد بهذه التوجيهات والعمل بها والجلوس في المنازل والتعاون مع رجال الامن وسيعاقب كل من يخالف أمر منع التجول بموجب قرار من وزير الداخلية بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، وتُضاعف الغرامة في حال العود، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة بعد ذلك فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً، ولا يسري على حالات الضرورة القصوى -بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة- وفقاً لما تحدده الجهة المختصة.

وكانت حكومة خادم الحرمين الشريفين قد قررت تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات 14 يوماً بدءاً من صباح يوم السبت الموافق 21 مارس 2020، وذلك استكمالاً للإجراءات الوقائية الموصى بها من قبل الجهات الصحة المختصة في إطار الجهود للسيطرة على فيروس كورونا