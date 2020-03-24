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غرفة الأحساء تحث قطاع الأعمال على تقديم مبادرات تواكب جهود الدولة لمواجهة تحديات كورونا

غرفة الأحساء تحث قطاع الأعمال على تقديم مبادرات تواكب جهود الدولة لمواجهة تحديات كورونا

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غرفة الأحساء تحث قطاع الأعمال على تقديم مبادرات تواكب جهود الدولة لمواجهة تحديات كورونا

غرفة الأحساء تحث قطاع الأعمال على تقديم مبادرات تواكب جهود الدولة لمواجهة تحديات كورونا
http://almnatiq.net/?p=846045
الاحساء - المناطق

أطلقت غرفة الأحساء مبادرة مجتمعية عامة لحث قطاعات الأعمال كافة على تقديم مبادرات نوعية تدعم جهود الدولة -أيدها الله- لمواجهة تحديات أزمة فيروس كورونا المستجد، مثمنة جهود وإجراءات ومبادرات الحكومة الرشيدة لمواجهة التحديات الصحية والاقتصادية.
ومن جهته رفع الأستاذ عبداللطيف العرفج، رئيس غرفة الأحساء، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على كلمته الضافية مؤخرًا التي أوضح فيها – أيده الله- اهتمام الحكومة الرشيدة بسلامة المواطن والمقيم، وأن الصحة هي الأساس، والأولى في كل ما يتعلق بتقديم الخدمات للمواطنين.

وأشاد العرفج بتضامن مؤسسات الدولة وجهودها الموفقة واجراءاتها السريعة لمواجهة تحديات أزمة فيروس كورونا الصحية والاقتصادية، داعيًا جميع المواطنين والمقيمين على تعاونهم ودعمهم للتدابير والإجراءات والاحترازات المعلنة بشكل مستمر لضمان سلامة الجميع.

وأكد رئيس غرفة الأحساء أن ما قامت به المملكة من خلال العديد من الاحترازات التي أسهمت ولله الحمد في تقليل أثر هذا الفيروس المنتشر عالميًا، معربًا عن أمله أن يواكب قطاع الأعمال هذه الجهود من خلال الاستجابة الكاملة للإجراءات الوقائية والاحترازية ودعم المبادرات الحكومية المقدمة لمساندة القطاع الخاص وتقديم سلسلة من المبادرات النوعية التي تستشعر وتؤكد على دورهم المهم في مجال المسؤولية المجتمعية.

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