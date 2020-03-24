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لجنة العقار والإسكان بغرفة الأحساء تدعو العقاريين لإعفاء المستأجرين المتأثرين بأزمة فيروس كورونا المستجد

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لجنة العقار والإسكان بغرفة الأحساء تدعو العقاريين لإعفاء المستأجرين المتأثرين بأزمة فيروس كورونا المستجد

لجنة العقار والإسكان بغرفة الأحساء تدعو العقاريين لإعفاء المستأجرين المتأثرين بأزمة فيروس كورونا المستجد
http://almnatiq.net/?p=846046
الاحساء - المناطق

دعت لجنة العقار والاسكان بغرفة الأحساء رجال وسيدات الأعمال من المستثمرين والعقاريين للمبادرة والمساهمة في إعفاء المستأجرين العقاريين التجاريين المتأثرين بأزمة فيروس كورونا المستجد بما يساعد في توفير السيولة لهم ويمكنهم من استخدامها في إدارة أنشطتهم الاقتصادية.
وقال المهندس خالد بن سعود الصالح، رئيس اللجنة، “نحن شركاء ومن باب المواطنة والمسؤولية المجتمعية، آمل من جميع العقاريين بالأحساء دعم وتعزيز جهود الحكومة -وفقها الله- لمواجهة التحديات الاقتصادية المحلية التي طرأت على النشاطات الاقتصادية ضمن تأثيرات أزمة فيروس كورونا المستجد؛ من خلال المبادرة بإعفاء الايجارات على المحال التجارية المتأثرة بتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.”

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